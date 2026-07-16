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Sanatçı Levent Üzümcü Gece Yarısı Gözaltına Alındı: Resmi Açıklama Bekleniyor!

Sanatçı Levent Üzümcü Gece Yarısı Gözaltına Alındı: Resmi Açıklama Bekleniyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 07:18
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Sanatçı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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Sanatçı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Sanatçı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı ancak Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla durumu kamuoyuna duyurdu. Oyuncu, paylaşımında 'Gözaltına alınıyorum' ifadesini kullandı.

Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Levent Üzümcü'nün yaptığı paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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