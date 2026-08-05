Dağın Tepesine Köy Kurdular: Dillerini Yalnızca 2 Bin Kişi Konuşuyor
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Azerbaycan’ın Büyük Kafkas Dağları’nda, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Hınalık köyü, bulunduğu coğrafyaya göre şekillenen yaşamıyla dikkat çekiyor. Dik yamaca basamak gibi dizilen taş evlerde bir yapının çatısı, üst taraftaki evin avlusu olarak kullanılıyor. Köyde ayrıca dünyada yalnızca yaklaşık 2 bin kişinin konuştuğu Hınalık dili yaşatılıyor.
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Evlerin çatıları, üstteki evin avlusuna dönüşüyor
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Hınalık dilini yaklaşık 2 bin kişi konuşuyor
200 kilometrelik göç yolu UNESCO listesinde
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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