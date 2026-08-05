Dağın Tepesine Köy Kurdular: Dillerini Yalnızca 2 Bin Kişi Konuşuyor

Azerbaycan’ın Guba bölgesinde bulunan Hınalık, Büyük Kafkas Dağları’nın en yüksek ve ulaşılması en zor yerleşimlerinden biri olarak biliniyor. Sert iklim, güçlü rüzgârlar ve düz arazi bulunmaması, köyün mimarisini doğrudan şekillendirdi.

Geleneksel evler, çevrede bulunan nehir taşları kullanılarak dik yamaca birbirine yakın biçimde inşa edildi. Yer kazanmak amacıyla alttaki evin düz çatısı, üst sırada bulunan yapının avlusu veya geçiş yolu olarak kullanılmaya başlandı.

Evlerin yamaç boyunca basamak gibi yükselmesi, köye uzaktan bakıldığında tek parça bir yapı görünümü kazandırıyor. Bazı çatılar yalnızca evleri örtmekle kalmıyor; köylülerin yürüdüğü sokak ve ortak kullanım alanı görevini de üstleniyor.