Psikolojiye Göre Ağız Şapırdatma Sesinden Hoşlanmamak Ne Anlama Geliyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Birinin yemek yerken ağzını şapırdatması çoğu kişiye rahatsız edici gelebiliyor. Ancak bazı insanlar bu sesi duyduğunda yalnızca huzursuz olmuyor; yoğun öfke, tiksinti veya ortamdan uzaklaşma isteği yaşayabiliyor. Psikoloji araştırmaları, kişinin günlük hayatını etkileyen bu güçlü tepkinin mizofoni olarak adlandırılan durumla ilişkili olabileceğini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağız şapırdatma sesi neden bu kadar rahatsız edebilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyin sesi yalnızca işitmekle kalmıyor
Her rahatsızlık mizofoni anlamına gelmiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın