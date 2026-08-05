Psikolojiye Göre Ağız Şapırdatma Sesinden Hoşlanmamak Ne Anlama Geliyor?

Mizofoni, belirli seslere veya bu seslerle bağlantılı görüntülere karşı toleransın azalması olarak tanımlanıyor. Ağız şapırdatma, çiğneme, yutkunma, nefes alma, kalem tıklatma ve parmak vurma gibi tekrarlayan sesler en sık karşılaşılan tetikleyiciler arasında bulunuyor.

2022 yılında yayımlanan uzlaşı çalışmasına göre tepkinin şiddetini her zaman sesin yüksekliği belirlemiyor. Sesin taşıdığı anlam, kim tarafından çıkarıldığı ve hangi ortamda duyulduğu da rahatsızlığın artmasına veya azalmasına neden olabiliyor.

Mizofonisi bulunan kişiler tetikleyici sesi duyduğunda öfke, tiksinti, kaygı veya panik yaşayabiliyor. Kalp atışının hızlanması, kasların gerilmesi ve terleme gibi fiziksel tepkiler de görülebiliyor. Dolayısıyla yaşanan durum, sıradan bir sesi sevmemekten daha güçlü ve istem dışı olabiliyor.