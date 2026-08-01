Psikolojiye Göre Her Yere Erken Giden İnsanların Ortak Özelliği
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Bazı insanlar randevu saatinden birkaç dakika önce gelmekle yetinmiyor; yanlış yola sapma, trafik veya beklenmedik bir aksilik ihtimalini düşünerek çok daha erken yola çıkıyor. Bu alışkanlık çoğu zaman planlı ve sorumluluk sahibi bir yapıyı gösterse de kimi durumlarda kaygıyı azaltmanın bir yoluna dönüşebiliyor.
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Erken gitmek planlı kişilikle ilişkili olabilir
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Bazen belirsizliği azaltmanın bir yoluna dönüşebilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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