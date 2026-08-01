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Psikolojiye Göre Her Yere Erken Giden İnsanların Ortak Özelliği

Psikolojiye Göre Her Yere Erken Giden İnsanların Ortak Özelliği

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 08:40
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Bazı insanlar randevu saatinden birkaç dakika önce gelmekle yetinmiyor; yanlış yola sapma, trafik veya beklenmedik bir aksilik ihtimalini düşünerek çok daha erken yola çıkıyor. Bu alışkanlık çoğu zaman planlı ve sorumluluk sahibi bir yapıyı gösterse de kimi durumlarda kaygıyı azaltmanın bir yoluna dönüşebiliyor.

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Erken gitmek planlı kişilikle ilişkili olabilir

Erken gitmek planlı kişilikle ilişkili olabilir

Kişilik özellikleri ile dakiklik arasındaki bağlantıyı inceleyen araştırmalar, sorumluluk bilinci yüksek kişilerin buluşmalara ve planlanmış etkinliklere daha erken gelme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu kişiler gecikmenin karşı tarafı bekletmesi, programı aksatması veya hazırlıksız görünmelerine neden olması ihtimalini önemseyebiliyor.

Erken gelen kişiler genellikle yolculuk süresini hesaplarken olası aksilikleri de plana dahil ediyor. Trafik, park yeri bulamama veya adresi karıştırma gibi ihtimaller için kendilerine ek süre bırakıyorlar. Bu davranış, zaman yönetiminin yanı sıra başkalarının zamanına duyulan saygıyla da bağlantılı olabiliyor.

Bazen belirsizliği azaltmanın bir yoluna dönüşebilir

Bazen belirsizliği azaltmanın bir yoluna dönüşebilir

Her yere gereğinden fazla erken gitmek bazı kişilerde yaklaşan olaylara ilişkin kaygıyla bağlantılı olabiliyor. Beklenmedik bir durumla karşılaşma düşüncesi rahatsızlık verdiğinde kişi, kontrol edebildiği tek unsur olan çıkış saatini öne çekerek kendisini rahatlatmaya çalışabiliyor.

Ancak erken gitme alışkanlığı tek başına psikolojik bir sorunun göstergesi sayılmıyor. Davranışın altında kaygı bulunup bulunmadığını anlamak için kişinin geç kalma ihtimali karşısında verdiği tepkiye bakmak gerekiyor. Birkaç dakikalık gecikme düşüncesi yoğun endişe yaratıyor, kişi planlarını sürekli bunun etrafında kuruyor veya saatler öncesinden harekete geçmek zorunda hissediyorsa davranış belirsizlikle başa çıkma yöntemi haline gelmiş olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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