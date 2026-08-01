Psikolojiye Göre Her Yere Erken Giden İnsanların Ortak Özelliği

Kişilik özellikleri ile dakiklik arasındaki bağlantıyı inceleyen araştırmalar, sorumluluk bilinci yüksek kişilerin buluşmalara ve planlanmış etkinliklere daha erken gelme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu kişiler gecikmenin karşı tarafı bekletmesi, programı aksatması veya hazırlıksız görünmelerine neden olması ihtimalini önemseyebiliyor.

Erken gelen kişiler genellikle yolculuk süresini hesaplarken olası aksilikleri de plana dahil ediyor. Trafik, park yeri bulamama veya adresi karıştırma gibi ihtimaller için kendilerine ek süre bırakıyorlar. Bu davranış, zaman yönetiminin yanı sıra başkalarının zamanına duyulan saygıyla da bağlantılı olabiliyor.