106 Yıllık Evde Duvar Kaplamasını Sökünce Gizli Kat Açığa Çıktı

Carol ve Tracy Thiemer çifti, üç çocuklarıyla birlikte 2022 yılında Wisconsin’de bulunan 1920 yapımı eve taşındı. Aile, yerleşmelerinden yalnızca birkaç gün sonra duvarın altından bir kapı çerçevesinin izinin belli olduğunu fark etti.

Evin dışarıdan görünümü de içeride eksik bir alan bulunduğunu düşündürüyordu. Çatının büyüklüğü ve üst bölümdeki pencereler, yapıda üçüncü bir kat olduğunu gösteriyordu. Ancak evin içinden bu bölüme ulaşılabilecek herhangi bir kapı ya da merdiven görünmüyordu.

Aile gizemli duvarı hemen açmadı. Kapının varlığını fark etmelerinden üç yıldan uzun süre sonra, Ocak 2026’da alçı paneli kaldırmaya karar verdiler. Çocukların vurduğunda içinden boşluk sesi gelen panel, fazla güç uygulanmadan açıldı.