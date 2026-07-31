106 Yıllık Evde Duvar Kaplamasını Sökünce Gizli Kat Açığa Çıktı
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ABD’de 1920 yılında inşa edilen bir eve taşınan aile, duvar kaplamasının altında beliren kapı çerçevesini fark etti. Yıllar sonra duvarı açtıklarında karşılarına sağlam bir merdiven ve daha önce hiç görmedikleri geniş bir çatı katı çıktı.
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Kapının izi duvarın altından belli oluyordu
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Duvarın arkasından sağlam bir merdiven çıktı
Önceki ev sahiplerinin merdiveni neden kapattığı bilinmiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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