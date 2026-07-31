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106 Yıllık Evde Duvar Kaplamasını Sökünce Gizli Kat Açığa Çıktı

106 Yıllık Evde Duvar Kaplamasını Sökünce Gizli Kat Açığa Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 21:46
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ABD’de 1920 yılında inşa edilen bir eve taşınan aile, duvar kaplamasının altında beliren kapı çerçevesini fark etti. Yıllar sonra duvarı açtıklarında karşılarına sağlam bir merdiven ve daha önce hiç görmedikleri geniş bir çatı katı çıktı.

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Kapının izi duvarın altından belli oluyordu

Kapının izi duvarın altından belli oluyordu

Carol ve Tracy Thiemer çifti, üç çocuklarıyla birlikte 2022 yılında Wisconsin’de bulunan 1920 yapımı eve taşındı. Aile, yerleşmelerinden yalnızca birkaç gün sonra duvarın altından bir kapı çerçevesinin izinin belli olduğunu fark etti.

Evin dışarıdan görünümü de içeride eksik bir alan bulunduğunu düşündürüyordu. Çatının büyüklüğü ve üst bölümdeki pencereler, yapıda üçüncü bir kat olduğunu gösteriyordu. Ancak evin içinden bu bölüme ulaşılabilecek herhangi bir kapı ya da merdiven görünmüyordu.

Aile gizemli duvarı hemen açmadı. Kapının varlığını fark etmelerinden üç yıldan uzun süre sonra, Ocak 2026’da alçı paneli kaldırmaya karar verdiler. Çocukların vurduğunda içinden boşluk sesi gelen panel, fazla güç uygulanmadan açıldı.

Duvarın arkasından sağlam bir merdiven çıktı

Duvarın arkasından sağlam bir merdiven çıktı

Panel kaldırıldığında duvarın arkasında üçüncü kata çıkan eksiksiz bir merdiven bulunduğu görüldü. Merdivenin sonunda ise yüksek tavanlı ve pencereli geniş bir çatı katı ortaya çıktı.

Uzun süredir kullanılmadığı için tozla kaplanan bölümde ahşap kirişler, elektrik tesisatı, bir su bağlantısı ve eski bir avize bulunuyordu. Duvar üzerindeki ışık anahtarı da üst katın geçmişte kullanılabilir bir yaşam alanı olarak düzenlendiğini düşündürdü.

Önceki ev sahiplerinin merdiveni neden kapattığı bilinmiyor.

Önceki ev sahiplerinin merdiveni neden kapattığı bilinmiyor.

Isıtma giderleri ve güvenlik kuralları gibi çeşitli ihtimaller gündeme gelse de bunların hiçbiri doğrulanmadı.

Aile, taşıyıcı yapısı sağlam olduğu belirlenen alanı çocuklar için oyun ve dinlenme odasına dönüştürmeyi planlıyor. Su bağlantısından yararlanılarak ilerleyen dönemde bir banyo yapılması da değerlendiriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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