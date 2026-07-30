Bayat Ekmeği Dakikalar İçinde Tazecik Yapan Yöntem Belli Oldu

Ekmeğin bayatlaması yalnızca içerisindeki suyu kaybetmesinden kaynaklanmıyor. Oregon State Üniversitesinden gıda kimyacısı ve fırıncı Andrew Ross’a göre ekmek bekledikçe nişasta molekülleri yeniden düzenlenerek kristalleşiyor. Oluşan daha sert yapı da ekmeğin kuru ve bayat hissedilmesine neden oluyor.

Ekmek ısıtıldığında sertleşen nişasta yapısı gevşemeye başlıyor. Dış yüzeye eklenen su ise sıcaklığın etkisiyle buhara dönüşerek ekmeğin iç kısmına nem kazandırıyor. Böylece ekmeğin içi yumuşarken kabuğu fırının etkisiyle yeniden çıtırlaşabiliyor.

Yöntem özellikle baget, ekşi mayalı ekmek ve kalın kabuklu somunlarda etkili sonuç veriyor. Ancak sağlanan yumuşaklık kalıcı olmuyor. Yenilenen ekmeğin kısa sürede tüketilmesi, kalan kısmın ise galeta unu veya kruton yapımında değerlendirilmesi öneriliyor.