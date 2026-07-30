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Sercan Badur'un Türk-Amerikan LGBT Romantik Draması 'Limbo, U.S.A.'de Rol Alacağı İddiası Yalanlandı

Sercan Badur'un Türk-Amerikan LGBT Romantik Draması 'Limbo, U.S.A.'de Rol Alacağı İddiası Yalanlandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.07.2026 - 14:34 Son Güncelleme: 30.07.2026 - 14:36
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Deadline tarafından yapılan haberde Sercan Badur'un Türk-Amerikan LGBT romantik dram filminde rol alacağı iddia edilmişti. Ancak haberden Sercan Badur'un adı çıkarıldı. Filmde Mehmet karakterine rol verecek oyuncu merak konusu oldu.

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ürkiye'de tanınan bir televizyon oyuncusu olan Mehmet'in hayatını konu alacak Limbo, U.S.A. filmi için hazırlıklar başladı.

ürkiye'de tanınan bir televizyon oyuncusu olan Mehmet'in hayatını konu alacak Limbo, U.S.A. filmi için hazırlıklar başladı.

Mehmet, yeni bir başlangıç yapmak amacıyla New York'a taşınıyor. Burada erkek bir anaokulu öğretmeni olan Adam ile tanışıp bir ilişki yaşamaya başlıyor.

Bu ilişki, Mehmet'i yıllardır geride bıraktığını düşündüğü ailesi, kariyeri, inancı ve kimliğiyle yeniden yüzleşmeye zorluyor. Hikâye; göçmenlik deneyimi, aidiyet hissi, cinsel kimlik, aile baskısı ve sevginin dönüştürücü gücü etrafında şekilleniyor. 

Sercan Badur'un Mehmet olarak rol alacağı iddia edilen filmle ilgili düzenleme geldi. Filmde David Beck ve Reed Birney'nin rol alacağı açıklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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