Sercan Badur'un Türk-Amerikan LGBT Romantik Draması 'Limbo, U.S.A.'de Rol Alacağı İddiası Yalanlandı
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Deadline tarafından yapılan haberde Sercan Badur'un Türk-Amerikan LGBT romantik dram filminde rol alacağı iddia edilmişti. Ancak haberden Sercan Badur'un adı çıkarıldı. Filmde Mehmet karakterine rol verecek oyuncu merak konusu oldu.
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ürkiye'de tanınan bir televizyon oyuncusu olan Mehmet'in hayatını konu alacak Limbo, U.S.A. filmi için hazırlıklar başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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