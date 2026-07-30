Sercan Badur'un Türk-Amerikan LGBT Romantik Draması 'Limbo, U.S.A.'de Rol Alacağı İddiası Yalanlandı

Mehmet, yeni bir başlangıç yapmak amacıyla New York'a taşınıyor. Burada erkek bir anaokulu öğretmeni olan Adam ile tanışıp bir ilişki yaşamaya başlıyor.

Bu ilişki, Mehmet'i yıllardır geride bıraktığını düşündüğü ailesi, kariyeri, inancı ve kimliğiyle yeniden yüzleşmeye zorluyor. Hikâye; göçmenlik deneyimi, aidiyet hissi, cinsel kimlik, aile baskısı ve sevginin dönüştürücü gücü etrafında şekilleniyor.

Sercan Badur'un Mehmet olarak rol alacağı iddia edilen filmle ilgili düzenleme geldi. Filmde David Beck ve Reed Birney'nin rol alacağı açıklandı.