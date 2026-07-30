Şerbo'dan Ayrılan Doğukan Güngör, Yeni Dizisi Haysiyet Hakkında Konuştu
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Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, geçtiğimiz aylarda Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet'le anlaşmıştı. Haysiyet dizisinin başrol oyuncusu olan Doğukan Güngör, asker dönüşü sete çıkarken hem dizi hem de dizide canlandıracağı karakter hakkında açıklamalarda bulundu.
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Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet ile ekranlara dönmeye hazırlanan Doğukan Güngör, askerlik dönüşü ilk kez sete çıktı.
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Doğukan Güngör'ün röportajını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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