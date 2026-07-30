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Şerbo'dan Ayrılan Doğukan Güngör, Yeni Dizisi Haysiyet Hakkında Konuştu

Şerbo'dan Ayrılan Doğukan Güngör, Yeni Dizisi Haysiyet Hakkında Konuştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2026 - 15:27
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Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, geçtiğimiz aylarda Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet'le anlaşmıştı. Haysiyet dizisinin başrol oyuncusu olan Doğukan Güngör, asker dönüşü sete çıkarken hem dizi hem de dizide canlandıracağı karakter hakkında açıklamalarda bulundu.

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Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet ile ekranlara dönmeye hazırlanan Doğukan Güngör, askerlik dönüşü ilk kez sete çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet ile ekranlara dönmeye hazırlanan Doğukan Güngör, askerlik dönüşü ilk kez sete çıktı.

Başarılı oyuncu Doğukan Güngör, yeni projesi ve canlandıracağı Mehmet karakteri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni dizisindeki karakterini anlatan Doğukan Güngör, Mehmet'in hedefleri ve idealleri uğruna mücadele eden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Hedefleri olan, idealleri olan ama bu uğurda da kendi doğruları ve kutsallarını yemeden, üstüne basmadan, ezmeden, bununla ilgili mücadele veren birisi. Ama tabii bir kadın görüyor ve bütün dünya, bütün hayatı, aldığı nefes her şey değişiyor.'

Oyuncu, karakteriyle kendi kişiliği arasındaki farklara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

'O benden daha inatçı. Ben de hırslı bir adamım ama içinde bulunduğumuz sosyolojik durum ve şartlar itibariyla onun engeli daha fazla.'

Askerlik görevini tamamladıktan sonra sete çıkan Doğukan Güngör'ün yeni dizideki performansı şimdiden merak konusu oldu.

Doğukan Güngör'ün röportajını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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