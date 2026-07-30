Şerbo'dan Ayrılan Doğukan Güngör, Yeni Dizisi Haysiyet Hakkında Konuştu

Başarılı oyuncu Doğukan Güngör, yeni projesi ve canlandıracağı Mehmet karakteri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni dizisindeki karakterini anlatan Doğukan Güngör, Mehmet'in hedefleri ve idealleri uğruna mücadele eden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Hedefleri olan, idealleri olan ama bu uğurda da kendi doğruları ve kutsallarını yemeden, üstüne basmadan, ezmeden, bununla ilgili mücadele veren birisi. Ama tabii bir kadın görüyor ve bütün dünya, bütün hayatı, aldığı nefes her şey değişiyor.'

Oyuncu, karakteriyle kendi kişiliği arasındaki farklara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

'O benden daha inatçı. Ben de hırslı bir adamım ama içinde bulunduğumuz sosyolojik durum ve şartlar itibariyla onun engeli daha fazla.'

Askerlik görevini tamamladıktan sonra sete çıkan Doğukan Güngör'ün yeni dizideki performansı şimdiden merak konusu oldu.