Var Mısın Yok Musun'da Büyük Karar! 345 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Bakın Ne Çıktı
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Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Tuğçe Kaptan Karabul, bankanın 345 bin TL'lik teklifini kabul ederek risk almamayı seçti. Dakikalar sonra açılan kutudan çıkan tutar ise hem yarışmacıyı hem de stüdyodakileri sevince boğdu.
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ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Tuğçe Kaptan Karabul, verdiği kritik kararla geceye damga vurdu.
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Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'yi kabul eden yarışmacının kutusundan 500 TL çıktı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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