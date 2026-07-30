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Var Mısın Yok Musun'da Büyük Karar! 345 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Bakın Ne Çıktı

Var Mısın Yok Musun'da Büyük Karar! 345 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Bakın Ne Çıktı

Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2026 - 13:25
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Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Tuğçe Kaptan Karabul, bankanın 345 bin TL'lik teklifini kabul ederek risk almamayı seçti. Dakikalar sonra açılan kutudan çıkan tutar ise hem yarışmacıyı hem de stüdyodakileri sevince boğdu.

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ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Tuğçe Kaptan Karabul, verdiği kritik kararla geceye damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Tuğçe Kaptan Karabul, verdiği kritik kararla geceye damga vurdu.

Üç çocuk annesi olan yarışmacı, borçlarını kapatmak ve çocuklarının geleceği için yarışmaya katıldığını anlattı. Kendisine ait 20 numaralı kutuyla büyük ödül yolculuğuna başlayan Tuğçe, ilk açtığı kutuda 5 milyon TL'yi görünce büyük bir şok yaşadı. Büyük ödülün ilk turlarda elenmesi stüdyoda da şaşkınlık yarattı.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında banka, Tuğçe Kaptan Karabul'a 345 bin TL teklif etti. Ailesi ve arkadaşlarının fikirlerini de dinleyen yarışmacı, çocuklarının geleceğini düşünerek teklifi kabul etmeye karar verdi.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'yi kabul eden yarışmacının kutusundan 500 TL çıktı!

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'yi kabul eden yarışmacının kutusundan 500 TL çıktı!

Bankanın teklifini kabul etme kararın ardından açılan 20 numaralı kutudan 500 TL çıktı. Kutudan çıkan 500 TL karşısında stüdyo şoke olurken yarışmacı banka teklifini kabul ettiğine çok sevindi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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