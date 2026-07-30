Var Mısın Yok Musun'da Büyük Karar! 345 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Bakın Ne Çıktı

Üç çocuk annesi olan yarışmacı, borçlarını kapatmak ve çocuklarının geleceği için yarışmaya katıldığını anlattı. Kendisine ait 20 numaralı kutuyla büyük ödül yolculuğuna başlayan Tuğçe, ilk açtığı kutuda 5 milyon TL'yi görünce büyük bir şok yaşadı. Büyük ödülün ilk turlarda elenmesi stüdyoda da şaşkınlık yarattı.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında banka, Tuğçe Kaptan Karabul'a 345 bin TL teklif etti. Ailesi ve arkadaşlarının fikirlerini de dinleyen yarışmacı, çocuklarının geleceğini düşünerek teklifi kabul etmeye karar verdi.