Ömür Usta Dizisi Sete Çıktı: İlk Fotoğraflar Geldi
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NOW TV'nin yeni sezon için hazırlıklarına başladığı dizilerden biri de Ömür Usta oldu. Sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan Ömür Usta dizisinde Nurgül Yeşilçay'a Bülent İnal, Gonca Vuslateri, İbrahim Selim gibi isimler eşlik edecek. Merakla beklenen yapım sete çıktı, ilk görüntüler paylaşıldı.
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı, Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisi için hazırlıklar sonunda tamamlandı.
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Yeni sezonun merakla beklenen dizisi sete çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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