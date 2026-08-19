Salah'tan Sonra Bir Süperstar Daha: Trabzonspor Karim Benzema ile İlgileniyor
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mohamed Salah transferiyle tüm dünyanın ilgisini çeken Trabzonspor bir süperstar için daha nabız yokluyor. Trabzonspor'un Al-Hilal'de oynayan Karim Benzema'nın şartlarını menajerler aracılığıyla sorduğu iddia edildi.
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Karadeniz ekibi 38 yaşındaki golcünün transfer şartlarını ve maliyetini sordu.
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Kazanmadığı kupa yok
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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