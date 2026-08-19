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Salah'tan Sonra Bir Süperstar Daha: Trabzonspor Karim Benzema ile İlgileniyor

Salah'tan Sonra Bir Süperstar Daha: Trabzonspor Karim Benzema ile İlgileniyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2026 - 12:58
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mohamed Salah transferiyle tüm dünyanın ilgisini çeken Trabzonspor bir süperstar için daha nabız yokluyor. Trabzonspor'un Al-Hilal'de oynayan Karim Benzema'nın şartlarını menajerler aracılığıyla sorduğu iddia edildi.

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Karadeniz ekibi 38 yaşındaki golcünün transfer şartlarını ve maliyetini sordu.

Karadeniz ekibi 38 yaşındaki golcünün transfer şartlarını ve maliyetini sordu.

Menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerilen Benzema dosyasında ilk temaslar başladı. Aynı dönemde Al-Hilal ile Darwin Núñez için de görüşmeler devam ederken henüz bir anlaşma sağlanamadı. Bu süreçte Benzema alternatif olarak masaya geldi ve Fransız yıldızla eş zamanlı görüşmeler yürütülmeye başlandı.

Kazanmadığı kupa yok

Kazanmadığı kupa yok

Kariyerinde Real Madrid ile 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan, 2022’de Ballon d’Or kazanan ve daha önce Suudi Arabistan'da Al-Ittihad forması da giyen Benzema'nın sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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