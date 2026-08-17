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Arda Turan, Kiev'e Yapılan Büyük Saldırı Sonrası Yaşadıklarını Anlattı: "Ben de Sığınağa İndim"

Arda Turan, Kiev'e Yapılan Büyük Saldırı Sonrası Yaşadıklarını Anlattı: "Ben de Sığınağa İndim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2026 - 20:58
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Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı takım, Ukrayna Premier Ligi’nin 3. haftasında Metalist Kharkiv’i 1-0 yenerek ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Turan’ın füze saldırısına ilişkin açıklamaları ise gündem oldu. Arda Turan sığınakta yaşadıklarını anlattı.

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Sezona yine iyi bir başlangıç yaptı.

Sezona yine iyi bir başlangıç yaptı.

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda Kharkiv ile karşılaştı. Karşılaşmada gol perdesini henüz 30. saniyede Newerton açtı ve Shakhtar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 3 maçta 3 galibiyete ulaşan Donetsk temsilcisi, puanını 9’a yükseltti. Shakhtar, ligde Karpaty Lviv ile birlikte tüm maçlarını kazanarak zirveyi paylaşan iki takımdan biri oldu.

Arda Turan’ın ekibi, ligdeki bir sonraki karşılaşmasında 29 Ağustos’ta Polissya Zhytomyr’i konuk edecek.

Röportajda Arda Turan'a, Kiev'de yaşanan saldırı soruldu.

Röportajda Arda Turan'a, Kiev'de yaşanan saldırı soruldu.

Turan, maç öncesinde Kiev’de yaşanan füze saldırıları nedeniyle takımın nasıl hazırlandığı sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

“İlk başta ben de odamdaydım, ardından sığınağa indim. Orada 10-12 oyuncum vardı. Onlara ne söyleyebilirdim ki? Sabah sadece maça çıkıp çıkamayacaklarını sordum. Bunun bir bahane olmadığını, savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini söyledim. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa bunu anlayabileceğimi de belirttim. Buna rağmen çıkıp oynamak istediler.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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