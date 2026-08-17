Arda Turan, Kiev'e Yapılan Büyük Saldırı Sonrası Yaşadıklarını Anlattı: "Ben de Sığınağa İndim"

Turan, maç öncesinde Kiev’de yaşanan füze saldırıları nedeniyle takımın nasıl hazırlandığı sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

“İlk başta ben de odamdaydım, ardından sığınağa indim. Orada 10-12 oyuncum vardı. Onlara ne söyleyebilirdim ki? Sabah sadece maça çıkıp çıkamayacaklarını sordum. Bunun bir bahane olmadığını, savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini söyledim. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa bunu anlayabileceğimi de belirttim. Buna rağmen çıkıp oynamak istediler.”