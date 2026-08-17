Arda Turan, Kiev'e Yapılan Büyük Saldırı Sonrası Yaşadıklarını Anlattı: "Ben de Sığınağa İndim"
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Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı takım, Ukrayna Premier Ligi’nin 3. haftasında Metalist Kharkiv’i 1-0 yenerek ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Turan’ın füze saldırısına ilişkin açıklamaları ise gündem oldu. Arda Turan sığınakta yaşadıklarını anlattı.
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Sezona yine iyi bir başlangıç yaptı.
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Röportajda Arda Turan'a, Kiev'de yaşanan saldırı soruldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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