Cristiano Ronaldo'dan Hayranlarını Üzecek Karar: "Bu Son Yılım Olabilir"
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Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin son dönemine girdiğinin sinyalini verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, 2026’nın sahadaki son yılı olabileceğini ifade ederken, kariyerinde 1000 gole ulaşma hedefine ise 24 gol kaldı.
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Ronaldo kariyeriyle ilgili kritik bir açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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