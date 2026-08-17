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Cristiano Ronaldo'dan Hayranlarını Üzecek Karar: "Bu Son Yılım Olabilir"

Cristiano Ronaldo'dan Hayranlarını Üzecek Karar: "Bu Son Yılım Olabilir"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2026 - 17:45
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Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin son dönemine girdiğinin sinyalini verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, 2026’nın sahadaki son yılı olabileceğini ifade ederken, kariyerinde 1000 gole ulaşma hedefine ise 24 gol kaldı.

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Ronaldo kariyeriyle ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Ronaldo kariyeriyle ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Portekiz futbolunun simge isimlerinden Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kariyerini ne zaman noktalayabileceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vogue’a konuşan Portekizli yıldız, sezon sonunu işaret ederek; “Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım” dedi.

Futbolu bıraktıktan sonra neler yapacak?

Futbolu bıraktıktan sonra neler yapacak?

Futbol kariyerinin ardından hayatına nasıl devam edeceğine de değinen Ronaldo, “O kadar çok meşgulüm ki, tek bir şey söylemek zor. Çünkü futbol büyük bir boşluk bırakabilir, zamanınızı sadece bir şeyle değil, çeşitli şekillerde doldurmalısınız. Ayrıca daha çok eğlenmek, daha çok seyahat etmek, çok sevdiğim padel oynamak ve kazandığım şeylerin, birlikte kazandığımız şeylerin tadını çıkarmaya devam etmek istiyorum. Çünkü sonuçta 25 yıl boyunca çok fazla fedakarlık yaptık” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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