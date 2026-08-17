Cristiano Ronaldo'dan Hayranlarını Üzecek Karar: "Bu Son Yılım Olabilir"

Futbol kariyerinin ardından hayatına nasıl devam edeceğine de değinen Ronaldo, “O kadar çok meşgulüm ki, tek bir şey söylemek zor. Çünkü futbol büyük bir boşluk bırakabilir, zamanınızı sadece bir şeyle değil, çeşitli şekillerde doldurmalısınız. Ayrıca daha çok eğlenmek, daha çok seyahat etmek, çok sevdiğim padel oynamak ve kazandığım şeylerin, birlikte kazandığımız şeylerin tadını çıkarmaya devam etmek istiyorum. Çünkü sonuçta 25 yıl boyunca çok fazla fedakarlık yaptık” ifadelerini kullandı.