Emre Belözoğlu'nun Saha Kenarındaki Hareketleri Goygoycuların Diline Düştü

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Futbolda teknik direktörlerin kenardan maça müdahale etme tarzı zaman zaman sporseverlerin dikkatini çekiyor. Sporcular sahada mücadele verirken teknik isimler de saha kenarında ter döküyor. Kendilerini maçın heyecanına kaptıran teknik direktörler, çoğu zaman dışarıdan nasıl göründüğünün farkında bile olmuyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu da saha kendini tam anlamıyla maça kaptırdı. Yaptığı hareketler sosyal medyada goygoycuların diline düştü.
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Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
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Gelin gelen yorumlara birlikte bakalım;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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