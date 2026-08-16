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Emre Belözoğlu'nun Saha Kenarındaki Hareketleri Goygoycuların Diline Düştü

Emre Belözoğlu'nun Saha Kenarındaki Hareketleri Goygoycuların Diline Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2026 - 13:46 Son Güncelleme: 16.08.2026 - 14:03

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Futbolda teknik direktörlerin kenardan maça müdahale etme tarzı zaman zaman sporseverlerin dikkatini çekiyor. Sporcular sahada mücadele verirken teknik isimler de saha kenarında ter döküyor. Kendilerini maçın heyecanına kaptıran teknik direktörler, çoğu zaman dışarıdan nasıl göründüğünün farkında bile olmuyor. 

Teknik direktör Emre Belözoğlu da saha kendini tam anlamıyla maça kaptırdı. Yaptığı hareketler sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

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Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 1. haftasında oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor maçında kendini tamamen maçın heyecanına kaptırdı. Trabzonspor 43. dakikada Noah Saviolo'nun golüyle 1-0 öne geçmiş, Kasımpaşa ise 56. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltı golüyle eşitliği sağlamıştı. Fakat maçtan çok Belözoğlu'nun sahadaki hareketleri konuşuldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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