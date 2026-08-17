Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Basın Toplantısında Yere Düştü
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde talihsiz bir an yaşadı. Basın toplantısı öncesinde kürsüye çıkmak isteyen Adalı, dengesini kaybederek yere düştü. Beşiktaş Başkanı'nın o anlar kameralara yansıdı.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yere düştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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