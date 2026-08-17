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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Basın Toplantısında Yere Düştü

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Basın Toplantısında Yere Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 16:01
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde talihsiz bir an yaşadı. Basın toplantısı öncesinde kürsüye çıkmak isteyen Adalı, dengesini kaybederek yere düştü. Beşiktaş Başkanı'nın o anlar kameralara yansıdı.

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O anlar👇🏻

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yere düştü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yere düştü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni sezona galibiyetle başlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Adalı, 'Sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribündeki muhteşem destekleri için büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum' dedi.

Daha sonra basın mensuplarının karşısına çıkmaya hazırlanan Serdal Adalı, kürsüye yöneldiği sırada dengesini kaybetti. Bir anda yere düşen Adalı'nın yardımına çevresindekiler koştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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