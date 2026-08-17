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Ferrari'yi 40 Milyon Dolarlık Rekorla Satın Aldı Ama Garajına Götüremeyecek

Ferrari'yi 40 Milyon Dolarlık Rekorla Satın Aldı Ama Garajına Götüremeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 14:12
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İtalyan otomobil devi Ferrari’nin elektrikli çağa geçişini simgeleyen ilk tamamen elektrikli modeli Luce, henüz lansman aşamasındayken otomotiv tarihine geçecek rekorla satıldı. Tanıtıldığı ilk günden itibaren tasarımıyla otomobil tutkunlarını ikiye bölen ve radikal hatlarıyla tartışmaların odağı haline gelen model, 40 milyon dolara satıldı. Ancak rekor bedeli ödeyen alıcı, otomobiline hemen kavuşamayacak. Aracın teslimatı 2027'de gerçekleşecek.

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Otomotiv tarihinde ilk: 40 milyon dolara satıldı.

Otomotiv tarihinde ilk: 40 milyon dolara satıldı.

Ferrari'nin Luce modeli rekor fiyatla alıcı buldu.  Monterey Car Week kapsamında düzenlenen açık artırmada, Luce programının ilk üretim şasisi olarak bilinen 'Chassis 0' sahneye çıktı. Alıcıların yoğun ilgi gösterdiği açık artırmada özel araç, tam 40 milyon dolarlık rekor bir bedelle yeni sahibini buldu. Bu satış, açık artırma kanalıyla satılan sıfır bir otomobil için bugüne kadar ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv dünyasında açık artırma rekoru daha önce yine bir başka Ferrari modeline aitti. Geçen yıl özel olarak üretilen Daytona SP3 modeli 26 milyon dolara alıcı bulmuştu. Luce’un 'Chassis 0' modeli ise bu çıtayı tek seferde 14 milyon dolar birden yukarı taşıyarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Dünyada tek. Işığın açısına göre renk değiştiriyor.

Dünyada tek. Işığın açısına göre renk değiştiriyor.

'Chassis 0' kodlu araç, kişiselleştirme programının en üst seviye uygulamalarından biri olarak hayata geçirildi. Gövdesinde yalnızca bu otomobile özel geliştirilen 'Madreperla Semi-Gloss' kaplama kullanıldı. Özel pigment yapısı sayesinde ışığın açısına bağlı olarak yeşilden mora uzanan sedefli yansımalar sunan araç, dış görünümüyle büyüleyici bir görsel şölen oluşturuyor. İç mekânda ise klasik siyah detaylar yerine metalik Perla Le Mans deri ve Grigio Corvara tonları tercih edildi. Jantlarından frene kadar her noktası kişiselleştirilen otomobil, dünyada tek olma niteliğini taşıyor.

Parayı ödeyen aracı hemen alamayacak. 2027'de tarihi otomobile kavuşulacak.

Parayı ödeyen aracı hemen alamayacak. 2027'de tarihi otomobile kavuşulacak.

Tarihi satıştan elde edilen 40 milyon dolarlık gelirin tamamı Ferrari Foundation aracılığıyla ABD ve farklı ülkelerdeki gençlere yönelik eğitim projelerine bağışlanacak.

Öte yandan rekor bedeli ödeyen şanslı alıcı otomobiline hemen kavuşamayacak. Açık artırmanın ardından Maranello’daki tesislerde nihai hazırlıkları tamamlanacak olan aracın teslimatı 2027 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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