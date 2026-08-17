Ferrari'yi 40 Milyon Dolarlık Rekorla Satın Aldı Ama Garajına Götüremeyecek

Ferrari'nin Luce modeli rekor fiyatla alıcı buldu. Monterey Car Week kapsamında düzenlenen açık artırmada, Luce programının ilk üretim şasisi olarak bilinen 'Chassis 0' sahneye çıktı. Alıcıların yoğun ilgi gösterdiği açık artırmada özel araç, tam 40 milyon dolarlık rekor bir bedelle yeni sahibini buldu. Bu satış, açık artırma kanalıyla satılan sıfır bir otomobil için bugüne kadar ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv dünyasında açık artırma rekoru daha önce yine bir başka Ferrari modeline aitti. Geçen yıl özel olarak üretilen Daytona SP3 modeli 26 milyon dolara alıcı bulmuştu. Luce’un 'Chassis 0' modeli ise bu çıtayı tek seferde 14 milyon dolar birden yukarı taşıyarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.