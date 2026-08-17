Ferrari'yi 40 Milyon Dolarlık Rekorla Satın Aldı Ama Garajına Götüremeyecek
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İtalyan otomobil devi Ferrari’nin elektrikli çağa geçişini simgeleyen ilk tamamen elektrikli modeli Luce, henüz lansman aşamasındayken otomotiv tarihine geçecek rekorla satıldı. Tanıtıldığı ilk günden itibaren tasarımıyla otomobil tutkunlarını ikiye bölen ve radikal hatlarıyla tartışmaların odağı haline gelen model, 40 milyon dolara satıldı. Ancak rekor bedeli ödeyen alıcı, otomobiline hemen kavuşamayacak. Aracın teslimatı 2027'de gerçekleşecek.
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Otomotiv tarihinde ilk: 40 milyon dolara satıldı.
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Dünyada tek. Işığın açısına göre renk değiştiriyor.
Parayı ödeyen aracı hemen alamayacak. 2027'de tarihi otomobile kavuşulacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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