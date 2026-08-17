YHT Biletlerine Zam Geldi: İstanbul-Ankara Kaç TL Oldu?
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam geldi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte YHT bilet fiyatlarına ortalama yüzde 6,45 oranında zam uygulandı. Yeni fiyat tarifesi sistemlere yansıtılarak yürürlüğe girerken, özellikle yoğun talep gören şehirler arası hatlardaki artış dikkat çekti. Ankara-İstanbul kaç TL oldu? İşte hat hat fiyat listesi.
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YHT biletlerine zam geldi. Ankara-İstanbul ne kadar?
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Eskişehir-Konya arası ne kadar? Hat hat ücret listesi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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