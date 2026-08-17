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YHT Biletlerine Zam Geldi: İstanbul-Ankara Kaç TL Oldu?

YHT Biletlerine Zam Geldi: İstanbul-Ankara Kaç TL Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 11:01
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam geldi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte YHT bilet fiyatlarına ortalama yüzde 6,45 oranında zam uygulandı. Yeni fiyat tarifesi sistemlere yansıtılarak yürürlüğe girerken, özellikle yoğun talep gören şehirler arası hatlardaki artış dikkat çekti. Ankara-İstanbul kaç TL oldu? İşte hat hat fiyat listesi.

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YHT biletlerine zam geldi. Ankara-İstanbul ne kadar?

YHT biletlerine zam geldi. Ankara-İstanbul ne kadar?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde uyguladığı bilet tarifelerini güncelledi. Biletlere yüzde 6.45 oranında zam geldi. 

Güncellenen tarifeyle birlikte Ankara-İstanbul ekonomi sınıfı bilet fiyatı 930 TL'den 990 liraya yükseldi. Böylece Ankara-İstanbul arası 1000 liraya dayanmış oldu.

YHT yeni bilet fiyat listesi şöyle:

  • Ankara - İstanbul: 990 TL

  • Ankara - Eskişehir: 511 TL

  • Ankara - Konya: 458 TL

  • Ankara - Sivas: 1.001 TL

Eskişehir-Konya arası ne kadar? Hat hat ücret listesi.

Eskişehir-Konya arası ne kadar? Hat hat ücret listesi.

Eskişehir ve Konya aktarmalı ya da bu iller çıkışlı seyahat edecek yolcuların ödeyeceği bilet bedelleri de yeniden belirlendi. Bilet fiyatları şöyle:

  • Eskişehir - İstanbul: 639 TL

  • Eskişehir - Sakarya: 601 TL

  • Eskişehir - Konya: 708 TL

  • Eskişehir - Sivas: 1.597 TL

  • Konya - İstanbul: 1.442 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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