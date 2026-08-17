YHT Biletlerine Zam Geldi: İstanbul-Ankara Kaç TL Oldu?

Eskişehir ve Konya aktarmalı ya da bu iller çıkışlı seyahat edecek yolcuların ödeyeceği bilet bedelleri de yeniden belirlendi. Bilet fiyatları şöyle:

Eskişehir - İstanbul: 639 TL

Eskişehir - Sakarya: 601 TL

Eskişehir - Konya: 708 TL

Eskişehir - Sivas: 1.597 TL

Konya - İstanbul: 1.442 TL