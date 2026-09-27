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4 Yıl Sonra Ekrana Dönüyor: Cansu Dere'nin Yeni Dizisi Belli Oldu

4 Yıl Sonra Ekrana Dönüyor: Cansu Dere'nin Yeni Dizisi Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 09:08
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Sadakatsiz'in finaliyle birlikte ekranlardan çekilen Cansu Dere, 4 yıllık aranın ardından yeniden set hazırlığına başladı. Uzun süredir pek çok teklif aldığı konuşulan ünlü oyuncunun tercihi, Yasak Elma'nın yapım şirketi Medyapım oldu. NOW'da yayınlanması planlanan projenin adı da ilk kez duyuldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Cansu Dere'nin yeni dizisinin adı “Mavi Orkide” olacak

Cansu Dere'nin yeni dizisinin adı “Mavi Orkide” olacak

Dizi dünyasına dair kulis haberleriyle bilinen gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Cansu Dere, NOW ekranlarında yayınlanacak yeni bir dizi için Medyapım ile anlaştı. Projenin arkasında, Yasak Elma'yı da kaleme alan senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür bulunuyor.

Altuntaş'ın haberine göre ekip ilk etapta daha önce yapılmış bir projeyi yeniden çekmeyi planlamış, ardından bu fikirden vazgeçip sıfırdan yeni bir hikâye hazırlamaya karar vermişti. Gelen ilk bilgilere göre dizinin adı, doğada nadir rastlanan bir çiçekten ilhamla 'Mavi Orkide' olarak belirlendi. Hikâyenin konusu, Dere'nin canlandıracağı karakter ve kadronun geri kalanı ise henüz açıklanmadı.

Medyapım ile kanalın ortaklığı izleyiciye yabancı değil. NOW, FOX adını taşıdığı dönemde Yasak Elma'yı altı sezon boyunca ekranda tutmuştu. Bazı kulis haberlerinde dizinin 2027'de izleyiciyle buluşacağı öne sürülse de kanal cephesinden resmi bir yayın tarihi paylaşılmadı.

Ezel'in Eyşan'ı son olarak Sadakatsiz'in Asya'sıyla ekrandaydı

Ezel'in Eyşan'ı son olarak Sadakatsiz'in Asya'sıyla ekrandaydı

Cansu Dere'nin adı, televizyon izleyicisinin hafızasında iz bırakan pek çok yapımla birlikte anılıyor. 2006'da başlayan Sıla, oyuncuyu geniş kitlelere tanıtan ilk büyük çıkışıydı. Ardından gelen Ezel'deki Eyşan karakteri ise hem Türkiye'de hem yurt dışında yıllarca konuşuldu.

Muhteşem Yüzyıl'daki Firuze Hatun, Anne dizisindeki Zeynep öğretmen ve Şahsiyet'teki Nevra rolü, Dere'nin kariyerindeki farklı dönemlerin öne çıkan durakları oldu. Ferhat ile Şirin'de romantik komediyi deneyen oyuncu, son olarak 2020-2022 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'de Asya Yılmaz'ı canlandırdı.

İngiliz yapımı Doctor Foster'ın uyarlaması olan Sadakatsiz'in finalinden bu yana Dere televizyona dönmedi. Mavi Orkide'nin kesinleşmesiyle birlikte oyuncunun yaklaşık dört yıl süren ekran arası da sona ermiş olacak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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