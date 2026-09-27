4 Yıl Sonra Ekrana Dönüyor: Cansu Dere'nin Yeni Dizisi Belli Oldu

Dizi dünyasına dair kulis haberleriyle bilinen gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Cansu Dere, NOW ekranlarında yayınlanacak yeni bir dizi için Medyapım ile anlaştı. Projenin arkasında, Yasak Elma'yı da kaleme alan senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür bulunuyor.

Altuntaş'ın haberine göre ekip ilk etapta daha önce yapılmış bir projeyi yeniden çekmeyi planlamış, ardından bu fikirden vazgeçip sıfırdan yeni bir hikâye hazırlamaya karar vermişti. Gelen ilk bilgilere göre dizinin adı, doğada nadir rastlanan bir çiçekten ilhamla 'Mavi Orkide' olarak belirlendi. Hikâyenin konusu, Dere'nin canlandıracağı karakter ve kadronun geri kalanı ise henüz açıklanmadı.

Medyapım ile kanalın ortaklığı izleyiciye yabancı değil. NOW, FOX adını taşıdığı dönemde Yasak Elma'yı altı sezon boyunca ekranda tutmuştu. Bazı kulis haberlerinde dizinin 2027'de izleyiciyle buluşacağı öne sürülse de kanal cephesinden resmi bir yayın tarihi paylaşılmadı.