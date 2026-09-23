Teşkilat'tan Ayrılan Rabia Soytürk'le Aynı Dizide: Pelin Akil'in Yeni Dizisi Belli Oldu
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TOD'un yeni dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek için kadro çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Tolgahan Sayışman ve Rabia Soytürk'ün ardından Pelin Akil de ARC Film imzalı projeyle anlaştı. Deneyimli oyuncunun üstleneceği karakter ise hikâyenin en çok konuşulacak ismi olmaya aday.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Pelin Akil, Arka Sıradakiler ile tanındı, son yıllarda Yalı Çapkını ve Zihnime Bir Bilet'te yer aldı.
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Pelin Akil'in canlandıracağı Işıl, Tolgahan Sayışman'ın eşi ve narsist bir kadın olarak karşımıza çıkacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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