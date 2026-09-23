Teşkilat'tan Ayrılan Rabia Soytürk'le Aynı Dizide: Pelin Akil'in Yeni Dizisi Belli Oldu

Kod adı 'Narsist' olan Ölüm Bizi Ayırana Dek, ARC Film tarafından TOD için hazırlanıyor. 10 bölümden oluşacak dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor, hikâye ve senaryo ise Aslı Zengin ile Banu Zeytin Tak'a ait. Çekimlerin 10 Ekim'de İstanbul'da başlaması planlanıyor.

Pelin Akil, dizide Işıl rolüne hayat verecek. Işıl, Tolgahan Sayışman'ın canlandıracağı inşaat mühendisi Uygar Soykan'ın eşi ve çiftin kızı Melisa'nın annesi olarak hikâyede yer alacak. Güç savaşından geri adım atmayan, narsist bir kadın olarak tanımlanan karakter, dizinin merkezindeki isimlerden biri olacak.

Hikâyede Uygar'ın düzenli hayatı, bir iş seyahatinde tanıştığı şarkıcı Azra ile altüst olacak. Azra'yı ise kısa süre önce Teşkilat'tan ayrılan Rabia Soytürk canlandıracak. Böylece Işıl ile Azra, Uygar'ın hayatındaki iki farklı kutbu temsil edecek.

Dizi, erkek başrolü üstlenen Tolgahan Sayışman için de ayrı bir önem taşıyor. Lale Devri'ndeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, yaklaşık üç yıllık aranın ardından setlere bu projeyle dönecek. Yapımın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.