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Teşkilat'tan Ayrılan Rabia Soytürk'le Aynı Dizide: Pelin Akil'in Yeni Dizisi Belli Oldu

Teşkilat'tan Ayrılan Rabia Soytürk'le Aynı Dizide: Pelin Akil'in Yeni Dizisi Belli Oldu

Pelin Akil dizi Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2026 - 14:00 Son Güncelleme: 23.09.2026 - 14:09
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TOD'un yeni dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek için kadro çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Tolgahan Sayışman ve Rabia Soytürk'ün ardından Pelin Akil de ARC Film imzalı projeyle anlaştı. Deneyimli oyuncunun üstleneceği karakter ise hikâyenin en çok konuşulacak ismi olmaya aday.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Pelin Akil, Arka Sıradakiler ile tanındı, son yıllarda Yalı Çapkını ve Zihnime Bir Bilet'te yer aldı.

Pelin Akil, Arka Sıradakiler ile tanındı, son yıllarda Yalı Çapkını ve Zihnime Bir Bilet'te yer aldı.

1986 İstanbul doğumlu Pelin Akil, adını geniş kitlelere 2007-2011 yılları arasında FOX ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler ile duyurdu. Dört sezon boyunca 160 bölümde yer aldığı diziden senaryo gereği ayrılan oyuncu, ardından TRT 1'in Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye'yi, Seksenler'de ise Seçil'i canlandırdı.

2012'de Show TV'nin Suskunlar dizisinde Nisan rolüyle dikkat çeken Akil, sonraki yıllarda Kızıl Elma, Ne Münasebet, Aile İşi ve Çember gibi projelerde kamera karşısına geçti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Barbaroslar, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Yalı Çapkını da oyuncunun yakın dönemde yer aldığı yapımlar arasında. Akil, O Ses Türkiye ve Kelime Oyunu'nun yılbaşı özel bölümlerine de konuk olarak katılmıştı. Oyuncu, dijital platformlara da yabancı değil: son olarak tabii'nin her bölümde farklı bir psikolojik rahatsızlığı işleyen antoloji dizisi Zihnime Bir Bilet'te rol aldı.

Pelin Akil'in canlandıracağı Işıl, Tolgahan Sayışman'ın eşi ve narsist bir kadın olarak karşımıza çıkacak.

Pelin Akil'in canlandıracağı Işıl, Tolgahan Sayışman'ın eşi ve narsist bir kadın olarak karşımıza çıkacak.

Kod adı 'Narsist' olan Ölüm Bizi Ayırana Dek, ARC Film tarafından TOD için hazırlanıyor. 10 bölümden oluşacak dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor, hikâye ve senaryo ise Aslı Zengin ile Banu Zeytin Tak'a ait. Çekimlerin 10 Ekim'de İstanbul'da başlaması planlanıyor.

Pelin Akil, dizide Işıl rolüne hayat verecek. Işıl, Tolgahan Sayışman'ın canlandıracağı inşaat mühendisi Uygar Soykan'ın eşi ve çiftin kızı Melisa'nın annesi olarak hikâyede yer alacak. Güç savaşından geri adım atmayan, narsist bir kadın olarak tanımlanan karakter, dizinin merkezindeki isimlerden biri olacak.

Hikâyede Uygar'ın düzenli hayatı, bir iş seyahatinde tanıştığı şarkıcı Azra ile altüst olacak. Azra'yı ise kısa süre önce Teşkilat'tan ayrılan Rabia Soytürk canlandıracak. Böylece Işıl ile Azra, Uygar'ın hayatındaki iki farklı kutbu temsil edecek.

Dizi, erkek başrolü üstlenen Tolgahan Sayışman için de ayrı bir önem taşıyor. Lale Devri'ndeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, yaklaşık üç yıllık aranın ardından setlere bu projeyle dönecek. Yapımın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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