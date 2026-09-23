Tamamen Türkiye'de Üretildi: Çocuklara Yürümeyi Destekleyen Robot Mover Tanıtıldı

Mover Basic, rehabilitasyon sürecindeki çocuklar için tasarlanmış bir exoskeleton destek sistemi. Cihaz, kullanıcının hareketlerini izleyerek o an ne kadar desteğe ihtiyaç duyduğunu belirliyor ve buna göre devreye giriyor. Bu uyarlanabilir yapı, terapilerin daha verimli ve tekrar edilebilir şekilde ilerlemesini kolaylaştırıyor.

Tüm bunların yanında, cihazda uzayda, suda ve ayda yürüme modları ile adaptif destekçi ve rezistif modlar bulunuyor; yani toplamda beş farklı çalışma modu var. Yürüme hızı, destek oranı ve adım genişliği gibi tüm ayarlar ise tablet üzerinden kolayca yapılabiliyor.