Tamamen Türkiye'de Üretildi: Çocuklara Yürümeyi Destekleyen Robot Mover Tanıtıldı
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Toprak Mekatronik, çocuklara yönelik rehabilitasyon alanında kullanılmak üzere geliştirdiği Mover serisi yürüme robotlarını kamuoyuyla paylaştı. Tasarımından üretimine kadar her aşaması Türkiye'de gerçekleştirilen seri, Mover Basic ve Mover Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor.
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Mover Basic, rehabilitasyon sürecindeki çocukların yürüme hareketini güvenli ve kontrollü bir biçimde yapabilmesi için tasarlandı.
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Mover Pro, daha gelişmiş kontrol ve uyarlanabilir destek sunuyor.
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