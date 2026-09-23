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Tamamen Türkiye'de Üretildi: Çocuklara Yürümeyi Destekleyen Robot Mover Tanıtıldı

Tamamen Türkiye'de Üretildi: Çocuklara Yürümeyi Destekleyen Robot Mover Tanıtıldı

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 14:18
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Toprak Mekatronik, çocuklara yönelik rehabilitasyon alanında kullanılmak üzere geliştirdiği Mover serisi yürüme robotlarını kamuoyuyla paylaştı. Tasarımından üretimine kadar her aşaması Türkiye'de gerçekleştirilen seri, Mover Basic ve Mover Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor.

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Mover Basic, rehabilitasyon sürecindeki çocukların yürüme hareketini güvenli ve kontrollü bir biçimde yapabilmesi için tasarlandı.

Mover Basic, rehabilitasyon sürecindeki çocukların yürüme hareketini güvenli ve kontrollü bir biçimde yapabilmesi için tasarlandı.

Mover Basic, rehabilitasyon sürecindeki çocuklar için tasarlanmış bir exoskeleton destek sistemi. Cihaz, kullanıcının hareketlerini izleyerek o an ne kadar desteğe ihtiyaç duyduğunu belirliyor ve buna göre devreye giriyor. Bu uyarlanabilir yapı, terapilerin daha verimli ve tekrar edilebilir şekilde ilerlemesini kolaylaştırıyor. 

Tüm bunların yanında, cihazda uzayda, suda ve ayda yürüme modları ile adaptif destekçi ve rezistif modlar bulunuyor; yani toplamda beş farklı çalışma modu var. Yürüme hızı, destek oranı ve adım genişliği gibi tüm ayarlar ise tablet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Mover Pro, daha gelişmiş kontrol ve uyarlanabilir destek sunuyor.

Mover Pro, daha gelişmiş kontrol ve uyarlanabilir destek sunuyor.

Bu model ise çocuklarda yürüme rehabilitasyonu için daha gelişmiş kontrol ve uyarlanabilir destek sunmak amacıyla tasarlanan, yürüteçli profesyonel bir exoskeleton sistemi. İçerdiği adaptif kontrolcüler, kullanıcının hareketine ayak uydurarak yürüyüş boyunca gereken desteği anlık olarak ayarlıyor. Yürüyüş bandı üzerinde sabit ya da serbest şekilde kullanılabilmesi, cihazın farklı terapi ihtiyaçlarına göre şekillenmesine olanak tanıyor. Sistem, fiziksel engeli bulunan çocukların hareket kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyor.

Ücretsiz deneme fırsatı

MOVER'ı yerinde incelemek ve kullanıcıya uygun olup olmadığını öğrenmek isteyen aileler ile rehabilitasyon merkezleri, Toprak Mekatronik ekibine ulaşarak demo talep edebiliyor ve ürünle ilgili ayrıntılı bilgi alabiliyor. 

Firma, MOVER Basic ve MOVER Pro'nun kullanımına her bireyin kendine özgü durumu ve rehabilitasyon ihtiyacı göz önünde bulundurularak, uzman değerlendirmesiyle karar verilmesini amaçlıyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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