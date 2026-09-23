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Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'ın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'ın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 14:25
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Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, ağustos sonunda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Hakkında yürütülen soruşturmada yasaklı madde kullanma iddiası da yer alıyordu. Akış'tan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Merak edilen test sonucu bugün belli oldu.

Kaynak: Dilek Yaman Demir

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Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanması, ağustos sonunda gündeme bomba gibi düşmüştü.

Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanması, ağustos sonunda gündeme bomba gibi düşmüştü.

Müzik grubu Manifest'le tanınan Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ağustos'ta gözaltına alındı. Ertesi gün de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Akış hakkında müstehcenlik, yasaklı madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla soruşturma yürütüldüğü açıklanmıştı. 

Manifest'in kurucusuyla ilgili haberlerin ardından gözler soruşturmanın ayrıntılarına çevrilmişti. Özellikle yasaklı madde kullanma iddiasına ilişkin yapılacak testin sonucu merak ediliyordu.

Akış'tan alınan kan, idrar ve saç örneklerine ilişkin sonuç belli oldu.

Akış'tan alınan kan, idrar ve saç örneklerine ilişkin sonuç belli oldu.

Dilek Yaman Demir'in aktardığı Adli Tıp Kurumu raporuna göre Tolga Akış'ın yasaklı madde testi negatif çıktı. Soruşturma kapsamında kendisinden alınan kan, idrar ve saç örnekleri incelenmişti. 

Peki Tolga Akış neden tutuklanmıştı?

Akış hakkında üç ayrı iddiayla soruşturma yürütülürken, Sözcü'nün aktardığına göre hakimliğe “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlaması yönünden tutuklama talebiyle sevk edilmiş ve 28 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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