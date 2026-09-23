Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'ın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, ağustos sonunda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Hakkında yürütülen soruşturmada yasaklı madde kullanma iddiası da yer alıyordu. Akış'tan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Merak edilen test sonucu bugün belli oldu.

Kaynak: Dilek Yaman Demir