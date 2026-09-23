Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'ın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu
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Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, ağustos sonunda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Hakkında yürütülen soruşturmada yasaklı madde kullanma iddiası da yer alıyordu. Akış'tan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Merak edilen test sonucu bugün belli oldu.
Kaynak: Dilek Yaman Demir
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Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanması, ağustos sonunda gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Akış'tan alınan kan, idrar ve saç örneklerine ilişkin sonuç belli oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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