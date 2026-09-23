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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan Pakize'ye Duygusal Doğum Günü Mesajı: "İyi ki Doğdun"

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan Pakize'ye Duygusal Doğum Günü Mesajı: "İyi ki Doğdun"

Kanal D yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 14:47
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Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, rol arkadaşı Yaren Güldiken'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ünsal, dizide Pakize'ye hayat veren Güldiken'le sarıldığı siyah-beyaz kareleri paylaştı. Paylaşımdaki 'öyle bi güven vermek' notu kısa sürede dikkat çekti. Üstelik Ünsal, bu fotoğraflardan birini özellikle bugüne sakladığını da ima etti.

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, rol arkadaşı Yaren Güldiken'in doğum gününü kutladı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, rol arkadaşı Yaren Güldiken'in doğum gününü kutladı.

Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, rol arkadaşı Yaren Güldiken'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Uzak Şehir'de Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken için paylaşılan kareler kısa sürede dikkat çekti. Ünsal'ın paylaşımında iki oyuncunun set arasında çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafları yer aldı. Karelerin çoğunda ikilinin birbirine sarıldığı anlar öne çıktı. Fotoğraflara eklediği mesajda Sinem Ünsal şu ifadeleri kullandı:

'Böyyyle sarılası geliyor insanın, öyle bi güven vermek. İyi ki doğdun'

Kısa ama içten mesaj, iki oyuncu arasındaki yakınlığı da gözler önüne serdi. 

Sinem Ünsal, sarıldıkları fotoğraflardan biri için ayrıca 'Biz bu fotoyu çok sevmiştik, bence bugüne çok yakıştı.' notunu ekledi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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