Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan Pakize'ye Duygusal Doğum Günü Mesajı: "İyi ki Doğdun"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, rol arkadaşı Yaren Güldiken'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ünsal, dizide Pakize'ye hayat veren Güldiken'le sarıldığı siyah-beyaz kareleri paylaştı. Paylaşımdaki 'öyle bi güven vermek' notu kısa sürede dikkat çekti. Üstelik Ünsal, bu fotoğraflardan birini özellikle bugüne sakladığını da ima etti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, rol arkadaşı Yaren Güldiken'in doğum gününü kutladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın