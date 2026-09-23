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İlk Bölümüyle Ekrana Gelen Anne Yarısı, İzleyicilere Kanal 7'nin Emanet Dizisini Hatırlattı

İlk Bölümüyle Ekrana Gelen Anne Yarısı, İzleyicilere Kanal 7'nin Emanet Dizisini Hatırlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 15:11
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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Burcu Özberk ile Cihangir Ceyhan'ın başrolleri paylaştığı dizi, daha ilk bölümünde sosyal medyada konuşulmaya başladı. Yayının ardından gelen yorumlarda dikkat çekici bir ayrıntı öne çıktı. Bazı izleyiciler, dizinin hikayesini bir dönem Kanal 7'de yayınlanan Emanet'e benzetti.

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Anne Yarısı'nın hikayesi sekiz yıl önce Köln'de yaşanan trajik bir geceyle başlıyor

Anne Yarısı'nın hikayesi sekiz yıl önce Köln'de yaşanan trajik bir geceyle başlıyor

Evlilik dışı hamile olan Zeren, bir barda çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybediyor. Bebeği ise mucizevi bir şekilde hayata tutunuyor. Zeren'in sevgilisi Ali, yaşanan arbede nedeniyle sekiz yıl hapse mahkum ediliyor. Ali'nin yokluğunda küçük Ayşe'ye, Zeren'in kız kardeşi Zeynep kucak açıyor. İzmir'de geçen sekiz yıl boyunca Zeynep, yeğenine yalnızca bir teyze değil, özverili bir anne oluyor.

Ancak Ali'nin cezasını tamamlayıp hapisten çıkmasıyla bu düzen altüst oluyor. Kızını almak için İzmir'e gelen Ali, Ayşe'yi yanına alarak memleketi Kapadokya'ya dönüyor. Ayşe'den koparılmayı kabullenemeyen Zeynep de onun peşinden Kapadokya'nın yolunu tutuyor ve kendini büyük bir aile savaşının ortasında buluyor. Bu zorlu mücadele, Ali ile Zeynep arasında filizlenecek imkansız bir aşkın da ilk tohumlarını atıyor.

Emanet'te de teyze Seher, yeğeni Yusuf için mücadele ediyordu.

Emanet'te de teyze Seher, yeğeni Yusuf için mücadele ediyordu.

İzleyicilerin aklına gelen Emanet, 2020 yılında Kanal 7'de başlamıştı. Dizi, anne ve babasını kaybeden küçük Yusuf'u korumak isteyen teyze Seher ile sert iş insanı amca Yaman'ın kesişen hayatlarını konu alıyordu. Teyze karakteri Seher'e ise Kızılcık Şerbeti'nde Doğa rolüyle tanınan Sıla Türkoğlu hayat vermişti.

Kardeşinden emanet kalan bir çocuğa annelik yapan teyze, çocuğun baba tarafıyla yaşanan çekişme ve karşı taraftaki erkekle filizlenen bir aşk... Sosyal medyada paylaşım yapan izleyiciler, iki hikaye arasındaki bu ortak noktalara dikkat çekti.

Anne Yarısı ve Emanet arasındaki fark ne?

Anne Yarısı ve Emanet arasındaki fark ne?

Anne Yarısı'nda Zeynep'in karşısında çocuğun öz babası Ali yer alıyor. Emanet'te ise Seher'in karşısındaki isim, Yusuf'un amcası Yaman'dı. Üstelik Anne Yarısı, hikayesinin merkezine Almanya'da yaşanan bir kaybı ve sekiz yıl süren bir cezayı koyuyor. Daha önce izleyiciler diziyi Uzak Şehir'e de benzetmişti.

Dizinin senaryosu, Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek, Merve Göntem ve Zeynep Gür imzası taşıyor. Hikayenin önümüzdeki bölümlerde hangi yöne ilerleyeceği ise merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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