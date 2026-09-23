İlk Bölümüyle Ekrana Gelen Anne Yarısı, İzleyicilere Kanal 7'nin Emanet Dizisini Hatırlattı
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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Burcu Özberk ile Cihangir Ceyhan'ın başrolleri paylaştığı dizi, daha ilk bölümünde sosyal medyada konuşulmaya başladı. Yayının ardından gelen yorumlarda dikkat çekici bir ayrıntı öne çıktı. Bazı izleyiciler, dizinin hikayesini bir dönem Kanal 7'de yayınlanan Emanet'e benzetti.
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Anne Yarısı'nın hikayesi sekiz yıl önce Köln'de yaşanan trajik bir geceyle başlıyor
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Emanet'te de teyze Seher, yeğeni Yusuf için mücadele ediyordu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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