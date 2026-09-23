İlk Bölümüyle Ekrana Gelen Anne Yarısı, İzleyicilere Kanal 7'nin Emanet Dizisini Hatırlattı

Evlilik dışı hamile olan Zeren, bir barda çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybediyor. Bebeği ise mucizevi bir şekilde hayata tutunuyor. Zeren'in sevgilisi Ali, yaşanan arbede nedeniyle sekiz yıl hapse mahkum ediliyor. Ali'nin yokluğunda küçük Ayşe'ye, Zeren'in kız kardeşi Zeynep kucak açıyor. İzmir'de geçen sekiz yıl boyunca Zeynep, yeğenine yalnızca bir teyze değil, özverili bir anne oluyor.

Ancak Ali'nin cezasını tamamlayıp hapisten çıkmasıyla bu düzen altüst oluyor. Kızını almak için İzmir'e gelen Ali, Ayşe'yi yanına alarak memleketi Kapadokya'ya dönüyor. Ayşe'den koparılmayı kabullenemeyen Zeynep de onun peşinden Kapadokya'nın yolunu tutuyor ve kendini büyük bir aile savaşının ortasında buluyor. Bu zorlu mücadele, Ali ile Zeynep arasında filizlenecek imkansız bir aşkın da ilk tohumlarını atıyor.