Ünlü Oyuncu İlk Bölümde Anne Yarısı'na Veda Etti: Atv'nin Yeni Dizisiyle Anlaştı!
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NOW'un bu sezon için hazırladığı Anne Yarısı, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu'nu buluşturan dizinin okuma provasında yer alan bir isim, izleyicileri daha ilk bölümde şaşırttı. Kadroda adı geçen ünlü oyuncunun hikayedeki yolculuğu, ekrana çıkar çıkmaz sona erdi.
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İlayda Çevik, Karagül'deki Maya rolüyle tanınan ve on yılı aşkın süredir ekranlarda olan bir oyuncu.
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Ünlü oyuncunun Anne Yarısı dizisinde rol alacağı öğrenildi.
Anne Yarısı'nın okuma provasında masada olan İlayda Çevik ilk bölümde veda etti, yeni sezonda Hamal'da izlenecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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