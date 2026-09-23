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Ünlü Oyuncu İlk Bölümde Anne Yarısı'na Veda Etti: Atv'nin Yeni Dizisiyle Anlaştı!

Ünlü Oyuncu İlk Bölümde Anne Yarısı'na Veda Etti: Atv'nin Yeni Dizisiyle Anlaştı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2026 - 09:45
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NOW'un bu sezon için hazırladığı Anne Yarısı, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu'nu buluşturan dizinin okuma provasında yer alan bir isim, izleyicileri daha ilk bölümde şaşırttı. Kadroda adı geçen ünlü oyuncunun hikayedeki yolculuğu, ekrana çıkar çıkmaz sona erdi.

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İlayda Çevik, Karagül'deki Maya rolüyle tanınan ve on yılı aşkın süredir ekranlarda olan bir oyuncu.

İlayda Çevik, Karagül'deki Maya rolüyle tanınan ve on yılı aşkın süredir ekranlarda olan bir oyuncu.

1994'te Balıkesir'de doğan İlayda Çevik'in geniş kitlelerce tanıması, 2013-2016 yılları arasında ekranda kalan Karagül'deki Maya karakteriyle oldu. Sonraki yıllarda Sen Anlat Karadeniz, Sen Çal Kapımı, Bir Zamanlar Çukurova, Tuzak ve Aldatmak gibi reyting listelerinin üst sıralarında yer alan yapımlarda rol aldı. Son dönemde ise Halef: Köklerin Çağrısı'nda canlandırdığı Hicran karakteriyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun Anne Yarısı dizisinde rol alacağı öğrenildi.

Ünlü oyuncunun Anne Yarısı dizisinde rol alacağı öğrenildi.

NTC Medya imzalı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle yayına girdi. Senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in yazdığı dizinin çekimleri Kapadokya'da sürüyor.

Hikaye, Almanya'da sekiz yıl hapis yattıktan sonra kızının hayatta olduğunu öğrenen Ali ile ablasını kaybettikten sonra yeğeni Ege'yi kendi çocuğu gibi büyüten Zeynep'in karşı karşıya gelmesini konu alıyor. Esra Dermancıoğlu'nun Meryem Altay'ı canlandırdığı dizide küçük Ege rolünü Melisa Duru Ünal üstleniyor.

Anne Yarısı'nın okuma provasında masada olan İlayda Çevik ilk bölümde veda etti, yeni sezonda Hamal'da izlenecek.

Anne Yarısı'nın okuma provasında masada olan İlayda Çevik ilk bölümde veda etti, yeni sezonda Hamal'da izlenecek.

Dizinin eylül başında yapılan okuma provasından paylaşılan karelerde İlayda Çevik de masadaki isimler arasındaydı. Bu fotoğraflar, oyuncunun hikâyede uzun soluklu bir rol üstleneceği izlenimini doğurmuştu.

İlk bölüm yayınlandıktan sonra ise tablo netleşti. Dizi Dünyası'nın paylaşımına göre Çevik'in canlandırdığı karakter, bölümün henüz ilk dakikalarında hayatını kaybetti ve oyuncunun Anne Yarısı'nda yalnızca konuk olarak yer aldığı anlaşıldı. İzleyici, İlayda Çevik'i yeni sezonda Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un başrolde olduğu Atv dizisi Hamal'da Ece karakteriyle görecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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