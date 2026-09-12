NOW'ın Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Afişi Yayınlandı! Afişte Yalnızca 3 Oyuncu Yer Aldı
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Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu aynı hikayede buluşturan Anne Yarısı'ndan beklenen afiş geldi. Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinin kaleme aldığı ve Kapadokya'da çekilen yeni dizinin afişinde yalnızca üç oyuncu yer aldı. Ali ve Zeynep'in karşı karşıya geldiği görüntü ise ikili arasında yaşanacakların ilk sinyalini verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Anne Yarısı'nın afişi yayınlandı.
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İşte Kızılcık Şerbeti senaristlerinin yazdığı Anne Yarısı'nın afişi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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