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NOW'ın Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Afişi Yayınlandı! Afişte Yalnızca 3 Oyuncu Yer Aldı

NOW'ın Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Afişi Yayınlandı! Afişte Yalnızca 3 Oyuncu Yer Aldı

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2026 - 12:06
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Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu aynı hikayede buluşturan Anne Yarısı'ndan beklenen afiş geldi. Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinin kaleme aldığı ve Kapadokya'da çekilen yeni dizinin afişinde yalnızca üç oyuncu yer aldı. Ali ve Zeynep'in karşı karşıya geldiği görüntü ise ikili arasında yaşanacakların ilk sinyalini verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Anne Yarısı'nın afişi yayınlandı.

Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Anne Yarısı'nın afişi yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in kaleme aldığı dizi, Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu bir araya getiriyor. Kapadokya'da çekilen dizinin yayınlanan ilk afişinde de Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu olmak üzere üç isim yer aldı. Afişte Ali ve Zeynep'in karşı karşıya duran görüntüsü dikkat çekerken Altay ailesinin güçlü isimlerinden Meryem de ikilinin hemen arkasında yer alıyor.

NOW dizisi Anne Yarısı ilk bölümüyle 22 Eylül Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak ve Tuzlu Kahve, A.B.İ., Haysiyet dizileriyle rakip olacak.

İşte Kızılcık Şerbeti senaristlerinin yazdığı Anne Yarısı'nın afişi:

İşte Kızılcık Şerbeti senaristlerinin yazdığı Anne Yarısı'nın afişi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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