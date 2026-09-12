İstanbul'da Yeni Akım: Boğazda Aşk-ı Memnu İzleyerek Pilates Yaptılar
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Finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Aşk-ı Memnu popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte bir grup, Boğaz manzarasına karşı pilates yaparken fenomen dizinin sürpriz bir bölümünü izledi. Üstelik Aşk-ı Memnu eşliğinde yapılan pilates etkinliğinin düzenli olarak gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
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İstanbul'da bir grup, Aşk-ı Memnu izleyerek pilates yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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