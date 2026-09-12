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İstanbul'da Yeni Akım: Boğazda Aşk-ı Memnu İzleyerek Pilates Yaptılar

İstanbul'da Yeni Akım: Boğazda Aşk-ı Memnu İzleyerek Pilates Yaptılar

Aşk-ı Memnu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2026 - 10:14
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Finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Aşk-ı Memnu popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte bir grup, Boğaz manzarasına karşı pilates yaparken fenomen dizinin sürpriz bir bölümünü izledi. Üstelik Aşk-ı Memnu eşliğinde yapılan pilates etkinliğinin düzenli olarak gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

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İstanbul'da bir grup, Aşk-ı Memnu izleyerek pilates yaptı.

İstanbul'da bir grup, Aşk-ı Memnu izleyerek pilates yaptı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Aşk-ı Memnu, yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmüyor. Tekrar bölümleri ve sosyal medyada hala konuşulan sahneleriyle yeni kuşakların da ilgisini çeken fenomen dizi, bu kez İstanbul'da düzenlenen oldukça farklı bir etkinlikle karşımıza çıktı. Bir grup, Boğaz manzarası eşliğinde pilates yaparken Aşk-ı Memnu izledi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar pilates yaparken karşılarındaki ekrandan dizinin sürpriz bir bölümünü takip etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından etkinliğin tek seferlik olmadığı, düzenli olarak gerçekleştirildiği de ortaya çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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