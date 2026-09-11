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En İyi ve En Kötü Kızılcık Şerbeti Afişini Seçiyoruz!

En İyi ve En Kötü Kızılcık Şerbeti Afişini Seçiyoruz!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 21:20
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Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 5. sezon afişi yayınlandı ve kısa sürede tartışmaların odağına yerleşti. Peş peşe yaşanan ayrılıklarla kadrosu yıllar içinde büyük ölçüde değişen dizinin afişleri de her sezon bambaşka bir görünüme kavuştu. Peki ilk sezondan bugüne Kızılcık Şerbeti'nin en iyi ve en kötü afişi sizce hangisi?

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Kızılcık Şerbeti'nin en iyi afişi hangisi?

Kızılcık Şerbeti'nin en kötü afişi hangisi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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