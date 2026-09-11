Bu İstatistiklerin Hangi Süper Lig Yıldızına Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Süper Lig artık yalnızca sahadaki rekabetiyle değil, dünyaca ünlü yıldızlarıyla da futbol gündeminin merkezinde! Peki yeni transferlerin ve ligin yıldızlarının kariyerlerindeki az bilinen ayrıntılara ne kadar hâkimsin?

Karşında 10 zorlu soru var. ipuçlarını dikkatlice incele, doğru futbolcuyu bul ve gerçek bir Süper Lig gurmesi olduğunu kanıtla! ⚽🔍