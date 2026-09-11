Bu İstatistiklerin Hangi Süper Lig Yıldızına Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
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Süper Lig artık yalnızca sahadaki rekabetiyle değil, dünyaca ünlü yıldızlarıyla da futbol gündeminin merkezinde! Peki yeni transferlerin ve ligin yıldızlarının kariyerlerindeki az bilinen ayrıntılara ne kadar hâkimsin?
Karşında 10 zorlu soru var. ipuçlarını dikkatlice incele, doğru futbolcuyu bul ve gerçek bir Süper Lig gurmesi olduğunu kanıtla! ⚽🔍
1. Henüz 16 yaşındayken katıldığı bir FIFA turnuvasında 10 gol atarak Altın Ayakkabı’yı kazandı. Üstelik turnuvanın oynadığı her maçında gol sevinci yaşadı. Bu futbolcu kim?
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2. Bu kalecinin adına kayıtlı futbol dışı görünen bir rekor da var: Topu degajla tam 75,35 metre uzağa göndererek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Kimden bahsediyoruz?
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3. Aralık 2020’de bir Serie A karşılaşmasının başlama düdüğünden yalnızca 6,2 saniye sonra gol atarak lig tarihinin en hızlı golüne imza attı. Bu yıldız kim?
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4. Henüz 21 yaşına gelmeden önceki sezonunda 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asist üreten bu orta saha, 2026 yazında 25 milyon avro karşılığında Süper Lig’e transfer oldu. Kimden bahsediyoruz?
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5. Yandex Search, 2025/26 sezonunda Süper Lig futbolcularına yönelik arama ilgisindeki değişimi analiz etti. Buna göre o sezon içinde Trabzonspor’da arama ilgisi en fazla artan futbolcu hangisi oldu?
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6. Ekim 2022’de Anfield’da oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmada üç gol attı. Böylece kulübü adına Premier League’de hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Kim bu oyuncu?
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7. Bu futbolcunun annesi ritmik jimnastikte Olimpiyat bronz madalyası kazandı, babası ise Senegal Millî Takımı’nda forma giydi. Kendisine verilen isim de babasının eski teknik direktörlerinden birinden geliyor. Kimden bahsediyoruz?
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8. Kariyerinin başında sağ bek olarak oynayan bu futbolcu, Real Madrid A Takımı’nda yalnızca bir kez forma giydi. Daha sonra orta sahaya geçerek Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonlukları yaşadı. Bu isim kim?
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9. İki sezon üst üste, iki farklı takımla Premier League şampiyonluğu yaşadı. İkinci şampiyonluğunun geldiği sezonda PFA Yılın Futbolcusu seçildi. Bu orta saha kim?
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10. Profesyonel sözleşmesini imzaladıktan yalnızca 11 gün sonra A takımda forma giydi. Henüz 16 yaşındayken çıktığı ilk tam lig sezonunu 15 golle gol kralı olarak tamamladı. Bu futbolcu kim?
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