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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 3 Ekim Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 3 Ekim Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 3 Ekim Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık bugün enerjini yükseltirken sınırlarını zorlama isteğini de artırıyor. Yoğun bir antrenmanın ardından baldırlarında ya da ayak tabanlarında kramp girebilir; egzersizi bitirir bitirmez durmak yerine birkaç dakika yavaş tempoda yürüyerek kaslarını soğut. Mutfakta aceleyle çalışırken sıcak bir tencereye ya da fırın tepsisine elini değdirmemek için fırın eldiveni kullanmayı unutma. Venüs retroya başlarken cildin de hassaslaşabilir; tıraş sonrası kızarıklık ya da tahriş fark edersen alkol içeren losyonlar yerine sade bir nemlendirici tercih et. Ay'ın son dördün evresi ev işlerini bitirme isteği doğurabilir, ama ağır eşyaları tek başına taşımaya kalkma. Akşam ılık bir duş yerine sıcak bir bitki çayı eşliğinde dinlenmek bedenini toparlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün evde bir tamirat ya da düzenleme yapmaya karar verebilirsin; Mars'ın ev alanından Plüton'a karşıt açı yapması seni bu tür işlere hevesle yöneltiyor. Matkap, çekiç ya da boya kullanırken koruyucu gözlük ve eldiven takmak küçük kazaların önüne geçer. Tozlu bir dolabı boşaltırken hapşırık ve burun akıntısı başlarsa maske kullanmak alerjik tepkiyi azaltır. Ağır bir kutuyu kaldırırken sırtını değil bacaklarını kullan; bel bölgende ani bir sızı hissedersen işe ara verip sıcak bir kompres uygula. Yönetici gezegenin Venüs'ün retroya başlaması tatlı ve hamur işi isteğini artırabilir; iş arasında elinin altında bir kase ceviz ve kuru kayısı bulundurmak kan şekerini dengede tutar. İş bitince ellerini ılık bir kremle ovmak, alet kullanırken yorulan parmaklarını rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, iletişim alanındaki Mars'ın Plüton'la karşıtlığı bugün sesini yükselttiğin ya da hızlı hızlı konuştuğun anlarda nefesinin kesilmesine yol açabilir. Konuşurken cümle aralarında kısa duraklamalar yapmak hem nefesini hem de sinirlerini rahatlatır. Mevsim geçişinde kollarında ve ellerinde kaşıntılı kızarıklıklar belirebilir; yünlü giysiler yerine pamuklu kumaşlar tercih etmek cildini korur. Market poşetlerini ya da ağır çantaları hep aynı kolunla taşıyorsan omzunda bir sıkışma hissedebilirsin, yükü iki tarafa eşit dağıt. Boynunu yavaşça öne eğip birkaç saniye beklemek de omuz gerginliğini azaltır. Venüs çalışma alanında retroya başladığından ertelediğin spor rutinine geri dönmek isteyebilirsin; ilk günden yüklenmek yerine hafif bir tempoyla başla. Son dördün evresindeki Ay, akşam bedenini dinleyip erkenden dinlenmeni öneriyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcunda son dördün evresine geçerken bedenin bugün biriktirdiği yorgunluğu atmak isteyecek. Sabah gözlerinin altında morluk ya da şişlik fark edersen gece geç saatlere kadar ekran başında kalmaya ara vermenin zamanı gelmiş demektir. Soğuk bir kaşığı birkaç dakika göz altlarına tutmak şişliği azaltır. Mevsim geçişinde boğazında gıcık ya da hafif bir ağrı başlarsa ılık tuzlu gargara yapmak ve ıhlamur içmek iyi gelir. Venüs'ün retroya başlaması hazır gıdalara ve abur cubura yönelmene yol açabilir; akşam yemeğinde fırında sebze ve ızgara balık tercih etmek sindirimini rahatlatır. Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık para konusundaki bir gerginliği bedenine taşıyabilir; omuzlarını düşürüp birkaç kez yavaşça nefes almak bu yükü hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars bugün Plüton'la karşıt açı yaptığı için içindeki gerginlik bedenine yansıyabilir. Stresli dönemlerde ağız içinde çıkan küçük yaralar ya da dudak kenarındaki çatlaklar bugün belirginleşebilir; asitli meyve suları ve çok baharatlı yemeklerden uzak durmak iyileşmeyi hızlandırır. Hareketli bir maç ya da dans sırasında ayak bileğini burkmamak için sağlam ve bileği destekleyen ayakkabılar seç. Omuzlarında bir ağırlık hissediyorsan kollarını geniş daireler çizerek çevirmek kan dolaşımını hızlandırır. Venüs ev alanında retroya başladığından evdeki sakin bir köşede uzanıp dinlenmek sana iyi gelecek. Ay'ın gizli alanındaki azalan evresi, akşam sosyal planları iptal edip bedenine erken bir uyku hediye etmen gerektiğini fısıldıyor. Öğle arasında taze sebzelerle hazırlanmış hafif bir tabak, bedeninin toparlanmasına yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş yerindeki görünmeyen stres bugün seni düzensiz beslenmeye itebilir; Plüton çalışma alanında Mars'la karşıt açı yaptığı için yemeği atlayıp akşam aşırı yeme eğilimi artabilir. Dışarıda yemek yiyeceksen tavuk ya da deniz ürünlerinin iyi pişmiş olmasına dikkat et; bu dönemde midenin hassasiyeti yüksek olabilir. Bilgisayarın başında uzun süre fare kullanıyorsan sağ omzunda ve kürek kemiğinin çevresinde bir düğümlenme hissedebilirsin; bir tenis topunu duvarla sırtın arasına koyup hafifçe yuvarlamak bu bölgeyi gevşetir. Gün boyunca yeterince sıvı almamak baş ağrısını tetikleyebilir, masana bir sürahi ıhlamur ya da meyve çayı koy. Venüs'ün retrosu eski bir sağlık kontrolünü hatırlatabilir; ertelediğin bir randevuyu bugün planlamak içini rahatlatır. Akşam yatmadan önce rezene çayı içmek sindirimine iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs bugün retroya başlarken bedenin dengeyi korumak için sana sinyaller gönderebilir. Uykusuz geçen bir gecenin ya da atlanan bir öğünün ardından şakaklarından başlayan bir migren atağı yaşayabilirsin. Parlak ışıklardan ve yüksek sesli ortamlardan uzak durmak, karanlık bir odada gözlerini kapatıp dinlenmek ağrıyı hafifletir. Çikolata, kafein ve eski peynir gibi migreni tetikleyebilen besinleri bugün sınırlamak iyi olur. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı ekip içindeki gerginlikleri boynuna yükleyebilir; bir masaj topu ya da ılık bir havluyla ense bölgeni gevşet. Kariyer alanındaki Ay'ın son dördün evresi, mesai bitiminde işi zihninde tamamen kapatmanı öneriyor. Gün içinde düzenli aralıklarla küçük öğünler yemek kan şekerini dengeleyerek yeni bir atağın önüne geçer. Işığa duyarlıysan dışarı çıkarken güneş gözlüğü kullan.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcunda retroya başlarken bedeninin bakım ihtiyacı da öne çıkıyor. Stresli günlerde dudak kenarında uçuk çıkmaya eğilimliysen ilk karıncalanmayı hissettiğin anda bir eczacıya danışmak iyileşme süresini kısaltır. Ağda, epilasyon ya da yeni bir bakım uygulamasından sonra ciltte kızarıklık ve batma hissi olabilir; retro döneminde denenmemiş kozmetik işlemleri ertelemek cildini korur. Kariyer alanındaki Mars'ın Plüton'la karşıtlığı gün boyu kaslarını gergin tutabilir; kalçalarını ve bacaklarının arkasını esneten birkaç hareket bu gerginliği azaltır. Ay'ın eğitim alanındaki azalan evresi, akşam ekrandan uzaklaşıp bir kitapla dinlenmenin bedenine iyi geleceğini gösteriyor. Günün sonunda hafif bir akşam yemeği, gece daha rahat uyumanı sağlar. Kendine ayıracağın kısa bir bakım molası da ruhunu dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars eğitim ve yolculuk alanından Plüton'a karşıt açı yaptığı için bugün bir yere gitmek için acele edebilirsin. Uzun bir araba ya da otobüs yolculuğunda mide bulantısı yaşamaya eğilimliysen ön koltukta oturmak, ufka bakmak ve yanında zencefilli şeker bulundurmak iyi gelir. Yolculuk öncesinde ağır ve yağlı yemeklerden uzak dur. Venüs gizli alanında retroya başlarken gece geç saatlere kadar uyanık kalma isteğin artabilir; bu da ertesi gün halsizliğe yol açar. Ay ortak kaynaklar alanında son dördün evresindeyken bedenindeki fazlalıkları atmak için lifli sebzelere ve bol yeşilliğe ağırlık vermek sindirimi hızlandırır. Doğa yürüyüşüne çıkacaksan patikalarda kaymamak için tabanı sağlam ayakkabılar seç. Yolculuk sırasında ara ara bacaklarını esnetmek kaslarının tutulmasını önler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Plüton'un para alanından bugün Mars'a karşıt açı yapması maddi konulardaki stresi bedenine taşıyabilir. Son zamanlarda saçlarında dökülme ya da tırnaklarında kırılma fark ettiysen bu durum yoğun stresin ve eksik beslenmenin bir işareti olabilir. Kırmızı et, yumurta, mercimek ve kabak çekirdeği gibi demir ve çinko açısından zengin besinlere tabağında daha fazla yer ayırmak saç ve tırnak sağlığını destekler. Ay ilişki alanında son dördün evresindeyken sevdiğin biriyle kısa bir yürüyüşe çıkmak hem zihnini hem bedenini rahatlatır. Venüs arkadaşlık alanında retroya başladığı için kalabalık ortamlarda fazla vakit geçirmek seni yorabilir; kendine sessiz bir akşam ayırmak enerjini toplar. Yatmadan önce sırt üstü uzanıp dizlerini hafifçe iki yana bırakmak belini gevşetir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, burcundaki Plüton bugün Mars'la karşıt açı yaptığı için bir tartışmanın ardından tansiyonunun yükseldiğini ve yüzünün kızardığını fark edebilirsin. Tansiyon eğilimin varsa gün içinde bir kez ölçmek ve tuzlu atıştırmalıklardan uzak durmak önemli. Öfkelendiğin anda odadan çıkıp birkaç dakika yürümek kalp atışını yavaşlatır. Ay günlük çalışma alanında son dördün evresine geçerken yarım kalan ev işlerini tamamlamak için bir anda çok hareket edebilirsin; ip atlama ya da merdiven çıkma gibi kısa ama tempolu egzersizleri molalarla yap. Venüs kariyer alanında retroya başladığından iş yerindeki gerginlikler akşam baş ağrısına dönüşebilir; ensene ılık bir havlu koymak ve ekranı erken kapatmak iyi gelir. Akşam ışıkları kısıp sakin bir müzik açmak sinir sistemini yatıştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, çalışma alanındaki Mars'ın gizli alanındaki Plüton'la karşıtlığı bugün bedenini farkında olmadan zorlamana yol açabilir. Yoğun bir haftanın ardından boğazında yanma, burnunda akıntı ya da hafif bir halsizlik başlıyorsa bunu görmezden gelme; bağışıklığın dinlenme istiyor olabilir. Ihlamur, zencefil ve bal ile hazırlanmış sıcak bir içecek boğazını yumuşatır. Ayaklarını sıcak tutmak ve evde terlik giymek üşütmenin ilerlemesini önler. Venüs'ün uzak yerler alanında retroya başlaması bir yolculuk planını ertelemeni gerektirebilir; bu dönemde bedenini yormamak için hareketli planları azaltmak iyi gelir. Ay keyif alanında son dördün evresindeyken sevdiğin bir film ya da kitapla evde geçireceğin sakin bir akşam enerjini yeniler. İşleri başkalarına devretmeye kendine izin vermek, iyileşme sürecini kısaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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