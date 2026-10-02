Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık bugün enerjini yükseltirken sınırlarını zorlama isteğini de artırıyor. Yoğun bir antrenmanın ardından baldırlarında ya da ayak tabanlarında kramp girebilir; egzersizi bitirir bitirmez durmak yerine birkaç dakika yavaş tempoda yürüyerek kaslarını soğut. Mutfakta aceleyle çalışırken sıcak bir tencereye ya da fırın tepsisine elini değdirmemek için fırın eldiveni kullanmayı unutma. Venüs retroya başlarken cildin de hassaslaşabilir; tıraş sonrası kızarıklık ya da tahriş fark edersen alkol içeren losyonlar yerine sade bir nemlendirici tercih et. Ay'ın son dördün evresi ev işlerini bitirme isteği doğurabilir, ama ağır eşyaları tek başına taşımaya kalkma. Akşam ılık bir duş yerine sıcak bir bitki çayı eşliğinde dinlenmek bedenini toparlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…