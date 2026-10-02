Atletizm Federasyonu'nun SMS'inde 'Ekonomik Kriz' Çıktı: Atılan SMS'i Siber Saldırı Diyerek Yalanladılar
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Cumhurbaşkanlığı Koşusu için gönderilen bir SMS sosyal medyada gündem oldu. Mesajın ardından Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan art arda iki yeni mesaj daha geldi.
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SMS'te 'ekonomik kriz' yazıyordu.
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Yavuzyılmaz mesajı paylaştı.
Federasyon siber saldırı dedi.
Üçüncü mesajda kriz yoktu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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