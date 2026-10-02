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Atletizm Federasyonu'nun SMS'inde 'Ekonomik Kriz' Çıktı: Atılan SMS'i Siber Saldırı Diyerek Yalanladılar

Atletizm Federasyonu'nun SMS'inde 'Ekonomik Kriz' Çıktı: Atılan SMS'i Siber Saldırı Diyerek Yalanladılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 18:06
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Cumhurbaşkanlığı Koşusu için gönderilen bir SMS sosyal medyada gündem oldu. Mesajın ardından Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan art arda iki yeni mesaj daha geldi. 

Kaynak - NEFES

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SMS'te 'ekonomik kriz' yazıyordu.

SMS'te 'ekonomik kriz' yazıyordu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 1 Ekim'de saat 16.10'da gönderdiği SMS, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu duyururken ülkenin ekonomik koşullarına da açıkça atıfta bulundu. Mesajın tam metni şöyle. 'Çok kıymetli Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilk kez gerçekleştirilecek olan ve 'Gururla Koşacağımız' Cumhurbaşkanlığı Koşusu için ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında bize destek veren sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın bakanımız Hamza Yerlikaya'ya minnettarız. 11 Ekim'de kıymetli Cumhurbaşkanımız için koşuyoruz ve herkesi aynı heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Kayıtlar devam ediyor? kosu.taf.org.tr' Mesajda 'sayın bakanımız' diye anılan Hamza Yerlikaya ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor, bakanlığın başında Osman Aşkın Bak bulunuyor.

Yavuzyılmaz mesajı paylaştı.

Yavuzyılmaz mesajı paylaştı.

SMS'in gündem olmasının ardından YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak federasyona imalı bir teşekkür yöneltti ve özellikle 'ekonomik kriz' ifadesine işaret etti. Yavuzyılmaz paylaşımında şunları yazdı. 'Sonunda bir kurum kabul etti, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu! Atletizm Federasyonuna teşekkürler!'

Federasyon siber saldırı dedi.

Federasyon siber saldırı dedi.

Mesajın konuşulmaya başlamasından kısa süre sonra federasyon yeni bir SMS gönderdi ve önceki mesajın koşu.taf.org.tr adresine yönelik bir siber saldırı nedeniyle gönderildiğini belirterek vatandaşlardan ilk SMS'i dikkate almamalarını istedi. Konuya ilişkin açıklama federasyonun internet sitesinde de yayımlandı. İkinci mesajda şu ifadeler yer aldı. 'koşu.taf.org.tr adresine yönelik gerçekleşen siber saldırı nedeniyle, tarafınıza daha önce gönderilen SMS'i dikkate almamanızı rica ederiz. Konuyla ilgili gerekli çalışmalar sürdürülmektedir'

Üçüncü mesajda kriz yoktu.

Üçüncü mesajda kriz yoktu.

Federasyon daha sonra üçüncü bir SMS gönderdi ve bu mesajda 'ekonomik kriz' ifadesine yer vermedi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na davet edilirken Cumhurbaşkanı'na ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür edildi, 11 Ekim'de gerçekleştirilecek koşu için kayıtların tamamlanabileceği de belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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