Atletizm Federasyonu'nun SMS'inde 'Ekonomik Kriz' Çıktı: Atılan SMS'i Siber Saldırı Diyerek Yalanladılar

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 1 Ekim'de saat 16.10'da gönderdiği SMS, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu duyururken ülkenin ekonomik koşullarına da açıkça atıfta bulundu. Mesajın tam metni şöyle. 'Çok kıymetli Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilk kez gerçekleştirilecek olan ve 'Gururla Koşacağımız' Cumhurbaşkanlığı Koşusu için ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında bize destek veren sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın bakanımız Hamza Yerlikaya'ya minnettarız. 11 Ekim'de kıymetli Cumhurbaşkanımız için koşuyoruz ve herkesi aynı heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Kayıtlar devam ediyor? kosu.taf.org.tr' Mesajda 'sayın bakanımız' diye anılan Hamza Yerlikaya ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor, bakanlığın başında Osman Aşkın Bak bulunuyor.