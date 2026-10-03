article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şükrü Özyıldız’ın Gözlerden Uzak Yaşayan Kardeşi Burcu Özyıldız Evlendi!

Şükrü Özyıldız’ın Gözlerden Uzak Yaşayan Kardeşi Burcu Özyıldız Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 08:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Özyıldız ailesinde düğün sevinci! Ekranların sevilen oyuncusu Şükrü Özyıldız, bu kez kardeşinin evlilik haberiyle gündemde. Oyuncunun kendisinden iki yaş küçük kardeşi Burcu Özyıldız, gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Abisinden farklı bir meslek seçen Burcu Özyıldız, pilates eğitmenliği yapıyor. Şimdi ise Onur Ekşioğlu ile hayatını birleştirerek yeni bir başlangıca adım attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şükrü Özyıldız’ı yıllardır birbirinden farklı rollerde izliyoruz.

Şükrü Özyıldız’ı yıllardır birbirinden farklı rollerde izliyoruz.

Şükrü Özyıldız, ekranların tanıdık yüzlerinden biri. “Şeref Meselesi”nde canlandırdığı Emir karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, ardından “Kış Güneşi”, “Çoban Yıldızı” ve “Akıncı” gibi yapımlarda başrol üstlendi. Dramdan aksiyona uzanan projeleriyle kariyerini sürdüren Özyıldız, “Ruhun Duymaz”da ise Burcu Özberk ile kamera karşısına geçti. Dizide başarılı bir istihbarat ajanı olan Onur Karasu’yu canlandırdı. 

Oyuncuyu takip edenler, ailesiyle ilgili paylaşımlarına da zaman zaman rastlıyor. Bu paylaşımlarda karşımıza çıkan isimlerden biri de kız kardeşi Burcu Özyıldız. Abisinin aksine ekran önünde bir kariyer sürdürmeyen Burcu Özyıldız, bu kez evlilik haberiyle gündeme geldi.

Burcu Özyıldız, abisinden farklı bir meslek seçti.

Burcu Özyıldız, abisinden farklı bir meslek seçti.

Şükrü Özyıldız’ın kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi var. Adı Burcu Özyıldız olan kardeşi, pilates eğitmenliği yapıyor. Magazin gündeminde sık sık yer almasa da daha önce abisiyle fotoğrafları sayesinde dikkat çekmişti. ahaber.com.tr

İki kardeşin arasındaki bağ ise oldukça eskiye dayanıyor. Şükrü Özyıldız, Ayşe Arman’a verdiği röportajda kardeşiyle ilişkisini “Hem abi kardeş hem arkadaşız” sözleriyle anlatmıştı. Annelerini kaybettiklerinde kendisinin dokuz, kardeşinin yedi yaşında olduğunu söyleyen oyuncu, o dönemde birbirlerine sığındıklarını da paylaşmıştı. Özyıldız’ın bu sözleri, kardeşiyle arasındaki yakınlığı kendi ağzından anlatıyordu.

Burcu Özyıldız, Onur Ekşioğlu ile hayatını birleştirdi.

Burcu Özyıldız’dan bu kez mutlu bir haber geldi. Paylaşılan düğün bilgilerine göre Burcu Özyıldız, 2 Ekim 2026’da Onur Ekşioğlu ile evlendi.

Pilates eğitmenliği yapan Özyıldız, böylece hayatında yeni bir sayfa açtı. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Şükrü Özyıldız’ın ailesi de bu kez Burcu’nun evlilik haberiyle gündeme geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın