Şükrü Özyıldız’ın Gözlerden Uzak Yaşayan Kardeşi Burcu Özyıldız Evlendi!
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Özyıldız ailesinde düğün sevinci! Ekranların sevilen oyuncusu Şükrü Özyıldız, bu kez kardeşinin evlilik haberiyle gündemde. Oyuncunun kendisinden iki yaş küçük kardeşi Burcu Özyıldız, gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Abisinden farklı bir meslek seçen Burcu Özyıldız, pilates eğitmenliği yapıyor. Şimdi ise Onur Ekşioğlu ile hayatını birleştirerek yeni bir başlangıca adım attı.
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Şükrü Özyıldız’ı yıllardır birbirinden farklı rollerde izliyoruz.
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Burcu Özyıldız, abisinden farklı bir meslek seçti.
Burcu Özyıldız, Onur Ekşioğlu ile hayatını birleştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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