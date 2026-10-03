Şükrü Özyıldız’ın Gözlerden Uzak Yaşayan Kardeşi Burcu Özyıldız Evlendi!

Şükrü Özyıldız, ekranların tanıdık yüzlerinden biri. “Şeref Meselesi”nde canlandırdığı Emir karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, ardından “Kış Güneşi”, “Çoban Yıldızı” ve “Akıncı” gibi yapımlarda başrol üstlendi. Dramdan aksiyona uzanan projeleriyle kariyerini sürdüren Özyıldız, “Ruhun Duymaz”da ise Burcu Özberk ile kamera karşısına geçti. Dizide başarılı bir istihbarat ajanı olan Onur Karasu’yu canlandırdı.

Oyuncuyu takip edenler, ailesiyle ilgili paylaşımlarına da zaman zaman rastlıyor. Bu paylaşımlarda karşımıza çıkan isimlerden biri de kız kardeşi Burcu Özyıldız. Abisinin aksine ekran önünde bir kariyer sürdürmeyen Burcu Özyıldız, bu kez evlilik haberiyle gündeme geldi.