Oğullarına Dedesinin Adını Vermişlerdi: Nazlı Sabancı Ömer İsmini Neden Seçtiklerini Açıkladı!
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Bu kez gündem isim tercihleriydi! İkinci çocuklarını kucaklarına alan Nazlı ve Hacı Sabancı, oğullarına Ömer adını vermişti. Kızları Arzu Alara’nın ardından oğullarının da bir aile büyüğünün ismini taşıması dikkat çekmişti. Nazlı Sabancı’ya bu tercihin nedeni soruldu. Sabancı, hem ismi beğendiğini hem de kayınpederine duyduğu sevgiyi anlattı.
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Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı’nın sade nikahını, Çırağan Sarayı’ndaki görkemli düğünleri takip etmişti.
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Çift, kızları Arzu Alara’nın ardından oğulları Ömer’i kucaklarına aldı.
Nazlı Sabancı, Ömer ismini neden seçtiklerini kendi sözleriyle anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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