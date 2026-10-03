Oğullarına Dedesinin Adını Vermişlerdi: Nazlı Sabancı Ömer İsmini Neden Seçtiklerini Açıkladı!

Cemiyet hayatının sık konuşulan çiftlerinden Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 2021 yılının ekim ayında evlenmişti. Arzu ve Ömer Sabancı’nın yalısında gerçekleşen nikah törenine aileleri ve yakınları katılmıştı. Çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirse de düğün kutlamasını daha sonra yapmıştı.

25 Haziran 2022’de Çırağan Sarayı’nda düzenlenen düğün ise uzun süre magazin gündeminde yer bulmuştu. İş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ismin katıldığı gecede, Nazlı Sabancı’nın gelinliği ve düğünden paylaşılan kareler de konuşulmuştu. Böylece çift, aile arasında gerçekleşen nikahlarının ardından evliliklerini geniş bir davetli grubuyla kutlamıştı.