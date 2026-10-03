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Oğullarına Dedesinin Adını Vermişlerdi: Nazlı Sabancı Ömer İsmini Neden Seçtiklerini Açıkladı!

Oğullarına Dedesinin Adını Vermişlerdi: Nazlı Sabancı Ömer İsmini Neden Seçtiklerini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 08:32
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Bu kez gündem isim tercihleriydi! İkinci çocuklarını kucaklarına alan Nazlı ve Hacı Sabancı, oğullarına Ömer adını vermişti. Kızları Arzu Alara’nın ardından oğullarının da bir aile büyüğünün ismini taşıması dikkat çekmişti. Nazlı Sabancı’ya bu tercihin nedeni soruldu. Sabancı, hem ismi beğendiğini hem de kayınpederine duyduğu sevgiyi anlattı.

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Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı’nın sade nikahını, Çırağan Sarayı’ndaki görkemli düğünleri takip etmişti.

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı’nın sade nikahını, Çırağan Sarayı’ndaki görkemli düğünleri takip etmişti.

Cemiyet hayatının sık konuşulan çiftlerinden Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 2021 yılının ekim ayında evlenmişti. Arzu ve Ömer Sabancı’nın yalısında gerçekleşen nikah törenine aileleri ve yakınları katılmıştı. Çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirse de düğün kutlamasını daha sonra yapmıştı.

25 Haziran 2022’de Çırağan Sarayı’nda düzenlenen düğün ise uzun süre magazin gündeminde yer bulmuştu. İş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ismin katıldığı gecede, Nazlı Sabancı’nın gelinliği ve düğünden paylaşılan kareler de konuşulmuştu. Böylece çift, aile arasında gerçekleşen nikahlarının ardından evliliklerini geniş bir davetli grubuyla kutlamıştı.

Çift, kızları Arzu Alara’nın ardından oğulları Ömer’i kucaklarına aldı.

Çift, kızları Arzu Alara’nın ardından oğulları Ömer’i kucaklarına aldı.

Nazlı ve Hacı Sabancı, 15 Ağustos 2023’te dünyaya gelen kızları Arzu Alara ile ilk kez anne ve baba olmuştu. Minik Arzu Alara’nın isminde, babaannesi Arzu Sabancı’nın adının da yer alması dikkat çekmişti. Çiftin kızlarıyla paylaştığı aile fotoğrafları da takipçilerinden ilgi görmüştü. 

23 Ağustos 2026’da ise ailenin yeni üyesi dünyaya geldi. İkinci kez anne ve baba olan Nazlı ve Hacı Sabancı, oğullarına Ömer adını verdi. Kızlarında olduğu gibi oğullarında da bir aile büyüğünün ismini tercih eden çiftin bebeği, dedesi Ömer Sabancı ile adaş oldu. Bu tercihin ardından, isme nasıl karar verdikleri de merak edildi.

Nazlı Sabancı, Ömer ismini neden seçtiklerini kendi sözleriyle anlattı.

Contemporary Istanbul’un açılışına eşi Hacı Sabancı ile katılan Nazlı Sabancı, basın mensuplarının oğullarının ismiyle ilgili sorusunu yanıtladı. Ömer adını zaten sevdiğini belirten Sabancı, tercihinde kayınpederine duyduğu sevginin de etkili olduğunu söyledi. 

Nazlı Sabancı, “Çok beğendiğim bir isimdi. Kayınpederimi de çok sevdiğim için.” sözleriyle oğullarının isminin hikâyesini paylaştı.

Böylece küçük Ömer’in adının yalnızca dedesiyle adaş olması için seçilmediği, annesinin de beğendiği bir isim olduğu anlaşılmış oldu. Arzu Alara, babaannesinin; Ömer ise dedesinin adını taşırken, Nazlı Sabancı da isim tercihlerine dair merakı bu açıklamayla giderdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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