"Mecnun" Ali Atay'ın Leyla ile Mecnun'da Yaşadığı Evin Son Hali Ortaya Çıktı

2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Leyla ile Mecnun, Burak Aksak'ın kaleminden ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğinden çıkmıştı. Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Serkan Keskin ve Osman Sonant'ın başrollerini paylaştığı absürt komedi, yayından kalktıktan yıllar sonra bile replikleri ve sahneleriyle sosyal medyada yaşamaya devam ediyor.

Diziyi bu kadar sevdiren şey yalnızca karakterler değildi. Erdal Bakkal'ın dükkanı ve Mecnun'un evi gibi mekânlar da hikâyenin bir parçası haline gelmişti. İstanbul Sarıyer'deki Kireçburnu'nda bulunan boğaz manzaralı müstakil ev de bunların başında geliyordu. Dizinin pek çok sahnesi bu evde ve çevresindeki sokaklarda çekildi.