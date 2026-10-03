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"Mecnun" Ali Atay'ın Leyla ile Mecnun'da Yaşadığı Evin Son Hali Ortaya Çıktı

"Mecnun" Ali Atay'ın Leyla ile Mecnun'da Yaşadığı Evin Son Hali Ortaya Çıktı

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 08:46
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TRT 1'de yayınlandığı dönemde fenomen olan Leyla ile Mecnun'un en ikonik mekânlarından biri yeniden gündemde. Mecnun'un babasıyla birlikte yaşadığı Kireçburnu'ndaki evin son hali sosyal medyada paylaşıldı. Peki dizinin hafızalara kazınan evi şimdi ne durumda?

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Mecnun'un babasıyla yaşadığı Kireçburnu'ndaki ev, dizinin en çok seyirci karşısına çıkan mekânlarından biriydi.

Mecnun'un babasıyla yaşadığı Kireçburnu'ndaki ev, dizinin en çok seyirci karşısına çıkan mekânlarından biriydi.

2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Leyla ile Mecnun, Burak Aksak'ın kaleminden ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğinden çıkmıştı. Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Serkan Keskin ve Osman Sonant'ın başrollerini paylaştığı absürt komedi, yayından kalktıktan yıllar sonra bile replikleri ve sahneleriyle sosyal medyada yaşamaya devam ediyor.

Diziyi bu kadar sevdiren şey yalnızca karakterler değildi. Erdal Bakkal'ın dükkanı ve Mecnun'un evi gibi mekânlar da hikâyenin bir parçası haline gelmişti. İstanbul Sarıyer'deki Kireçburnu'nda bulunan boğaz manzaralı müstakil ev de bunların başında geliyordu. Dizinin pek çok sahnesi bu evde ve çevresindeki sokaklarda çekildi.

Leyla ile Mecnun'daki evin son hali sosyal medyada ortaya çıktı.

Leyla ile Mecnun'daki evin son hali sosyal medyada ortaya çıktı.

Fotoğrafta üç katlı evin somon rengi cephesi, kırmızı saçakları ve beyaz ferforje balkon korkulukları hâlâ yerinde duruyor. Ancak yılların izi ilk bakışta dikkat çekiyor. Üst kattaki saçakta boyaların kabardığı, sokağa bakan taş istinat duvarında ise çatlakların ve nem lekelerinin oluştuğu görülüyor.

Fotoğraf, X'te onderkayaistan1 adlı kullanıcının paylaşımından alındı. Ev bugün hâlâ ayakta olsa da dizinin çekildiği günlerden oldukça farklı bir görüntü çiziyor.

Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev geçen yıl Kasım ayında 125 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.

Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev geçen yıl Kasım ayında 125 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.

Mecnun'un evi, Kasım 2025'te popüler bir ilan sitesinde 'Kireçburnu'nda mükemmel boğaz manzaralı satılık müstakil ev' ifadesiyle satışa çıkarılmıştı. İlanda evin üç katlı ve geniş teraslı olduğu, toplam 450 metrekare kullanım alanının 866 metrekarelik bir arsa üzerinde yer aldığı belirtilmişti. Evin ayrıca 1+1 müştemilatı bulunuyordu.

O dönem istenen fiyat sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, dizinin hayranları da yüzlerce sahnenin çekildiği evin ilana düşmesine karışık duygularla tepki göstermişti. Evin bugünkü satış durumu ise bilinmiyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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