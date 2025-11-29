Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo ve Salkım Çiftini Yıllar Önce Leyla ile Mecnun'da İzlemişiz!

Show TV’nin uzun soluklu dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe, Alev ve Işıl’ın peş peşe ölerek hikayeden çekilmesinin ardından Abdullah’ın karşısına bu kez bambaşka bir isim çıkarıldı. Özge Borak’ın hayat verdiği Salkım karakteri, Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Apo ile nikah masasına oturunca seyircinin hafızası bir anda geriye sardı.

Dikkatli izleyiciler, ikilinin yıllar önce Leyla ile Mecnun efsanesinde de yan yana olduğunu hatırlayıp o sahneyi sosyal medyada yayınladı.