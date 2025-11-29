Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo ve Salkım Çiftini Yıllar Önce Leyla ile Mecnun'da İzlemişiz!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe, Alev ve Işıl'ın ölerek diziden ayrılmasının ardından Abdullah'a dördüncü partner geldi. Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım karakteri, Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayat verdiği Apo'yla evlenirken dikkatli seyirciler ikilinin yıllar önce Leyla ile Mecnun dizisinde de partner olduklarını hatırladı.
Kızılcık Şerbeti'nde Apo'ya dördüncü kez partner geldi!
salkım deyince yeşim salkım sandım inanamadım o deniz baykal zihniyetli türbanlı rolde oynar mı diye
Ya haber yaptik demek için yapıyorsunuz şu şeyleri yaaa