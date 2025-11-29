onedio
Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo ve Salkım Çiftini Yıllar Önce Leyla ile Mecnun'da İzlemişiz!

Leyla ile Mecnun Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2025 - 15:43

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe, Alev ve Işıl'ın ölerek diziden ayrılmasının ardından Abdullah'a dördüncü partner geldi. Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım karakteri, Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayat verdiği Apo'yla evlenirken dikkatli seyirciler ikilinin yıllar önce Leyla ile Mecnun dizisinde de partner olduklarını hatırladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Dikkatli izleyiciler, ikilinin yıllar önce Leyla ile Mecnun efsanesinde de yan yana olduğunu hatırlayıp o sahneyi sosyal medyada yayınladı.

Kedi Topu

salkım deyince yeşim salkım sandım inanamadım o deniz baykal zihniyetli türbanlı rolde oynar mı diye

nevertheless

Ya haber yaptik demek için yapıyorsunuz şu şeyleri yaaa