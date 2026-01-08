Ağaçlar Devrildi Tekneler Battı: İstanbul'dan Kasırgayı Andıran Lodos Manzaraları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM Marmara için peş peşe lodos uyarısı yapmıştı. İstanbul ve çevresinde bugün etkili olan rüzgarlar o öngörüleri doğru çıkardı. Şiddetli lodos sabah saatlerinde etkili olmaya başlarken kentin sahillerinde yüksek dalgalar meydana geldi. Lodosun sağanak yağışla birleşmesiyle ulaşım aksadı.
Üsküdar'da Boğaz karayla bütünleşti.
Tuzla'da demirli tekneler, dev dalgalara dayanamayarak batmaya başladı.
Üsküdar Beşiktaş motoru böyle görüntülendi.
Ağaçlar devrildi.
Tonlarca ağırlıktaki bir vinç böyle devrildi.
Gece saatlerinde lodosun yerini karayele bırakması bekleniyor.
