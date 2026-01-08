onedio
Ağaçlar Devrildi Tekneler Battı: İstanbul'dan Kasırgayı Andıran Lodos Manzaraları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2026 - 13:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM Marmara için peş peşe lodos uyarısı yapmıştı. İstanbul ve çevresinde bugün etkili olan rüzgarlar o öngörüleri doğru çıkardı. Şiddetli lodos sabah saatlerinde etkili olmaya başlarken kentin sahillerinde yüksek dalgalar meydana geldi. Lodosun sağanak yağışla birleşmesiyle ulaşım aksadı.

Üsküdar'da Boğaz karayla bütünleşti.

Tuzla'da demirli tekneler, dev dalgalara dayanamayarak batmaya başladı.

Üsküdar Beşiktaş motoru böyle görüntülendi.

Ağaçlar devrildi.

Tonlarca ağırlıktaki bir vinç böyle devrildi.

Gece saatlerinde lodosun yerini karayele bırakması bekleniyor.

Yağışların devam etmesiyle son günlerde yükselen hava sıcaklığının 10 derece birden düşeceği de öngörülüyor.

