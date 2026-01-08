Kasırga Gibi Olacak: Bugün Öğle Saatlerinde Dışarı Çıkmayın!

Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’da, Akdeniz’in Toroslar mevkiinde, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve zamanla kuzeybatı bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgârın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60–90 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.