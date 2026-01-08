Kasırga Gibi Olacak: Bugün Öğle Saatlerinde Dışarı Çıkmayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde fırtına etkili olacak. Kuvvetli rüzgârın başta Marmara Bölgesi olmak üzere Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında etkisini göstermesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği ile Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, rüzgâr hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Meteorolojik verilere göre rüzgâr hızının saatte 120 kilometreye ulaşması durumunda bu hava olayı “kasırga” olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, rüzgârın öğle saatlerinde en üst seviyeye çıkacağını belirterek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.
Meteoroloji uzmanları, bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olacak kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Bursa Valiliği’nden uyarı
İstanbul Valiliği’nden uyarı
Kuvvetli rüzgar kasırga gibi esecek.
