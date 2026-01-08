onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kasırga Gibi Olacak: Bugün Öğle Saatlerinde Dışarı Çıkmayın!

Kasırga Gibi Olacak: Bugün Öğle Saatlerinde Dışarı Çıkmayın!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.01.2026 - 08:20 Son Güncelleme: 08.01.2026 - 09:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde fırtına etkili olacak. Kuvvetli rüzgârın başta Marmara Bölgesi olmak üzere Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği ile Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, rüzgâr hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Meteorolojik verilere göre rüzgâr hızının saatte 120 kilometreye ulaşması durumunda bu hava olayı “kasırga” olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, rüzgârın öğle saatlerinde en üst seviyeye çıkacağını belirterek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji uzmanları, bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olacak kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji uzmanları, bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olacak kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’da, Akdeniz’in Toroslar mevkiinde, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve zamanla kuzeybatı bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgârın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60–90 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Bursa Valiliği’nden uyarı

Bursa Valiliği’nden uyarı

İstanbul Valiliği’nden uyarı

İstanbul Valiliği’nden uyarı

Kuvvetli rüzgar kasırga gibi esecek.

Kuvvetli rüzgar kasırga gibi esecek.

Meteoroloji verilerine göre kasırgalar beş kategoriye ayrılıyor. Rüzgâr hızının saatte 120 kilometreye ulaşması, en düşük seviye kasırga olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, bugün özellikle öğle saatlerinde Marmara Bölgesi’nde rüzgâr hızının saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın