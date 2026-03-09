Sevgili Aslan, bugün enerjinin tavan yapıyor... İş hayatında da yoğun bir tempo seni bekliyor. Zira, Jüpiter’in Yengeç burcundaki ileri hareketi sayesinde, riskleri önceden görme yeteneğin artacak ve bu da seni avantajlı bir konuma taşıyacak. Tabii beklenmedik bir görevle de karşılaşabilirsin sabah saatlerinde. İşte bu görev sayesinde yeteneklerini sergileyebilir ve görünürlüğünü artırabilirsin.

Şimdi iyi düşünmeni istiyoruz; yoğun bir tempoda yeteneklerini sergilerken bir yandan da risk alabilir misin? Kazanç getirecek riskleri önceden belirleme fırsatı elde ederek rakiplerinin önüne geçebilirsin. Belki de yeni bir iş fikri keşfedebilir, önemli teknolojik gelişmelere öncülük edebilir ve yatırım fırsatlarını kucaklayarak ilerleme sağlayabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün küçük ama heyecan verici anlar yaşayabilirsin. Özellikle de bekarsan, sosyal çevrende ani ve dikkat çekici bir ilgiyle karşılaşabilirsin. Bu ilgi elbette hoşuna gidecek ama daha da önemlisi, Jüpiter’in iyimser enerjisi ile özel bir bağa da dönüşebilir. Aşkın ateşi seni sarmaya başlıyor, buna hayır deme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…