Sevgili Aslan, bugün Venüs, Koç burcuna geçiş yaparak bakış açını genişletiyor. Bu enerji seni, yeni ufuklara yönlendiriyor. Bu, belki de yurt dışı bağlantılı projelerini hızlandırma, akademik eğitimlerine odaklanma veya bekleyen hukuki konuları işleme alma zamanıdır. Cuma günü gelen bir e-posta veya telefon araması, belki de yeni bir vizyon için seni heyecanlandıracak bir fırsatı beraberinde getirebilir.

Tabii bu arada risk almayı da düşünüyorsun, değil mi? Ancak bu riskin hesaplı, planlı ve akılcı olması gerektiğinin de farkında olmalısın! Belki de yeni bir iş alanı araştırmak ya da farklı bir sektörün dinamiklerini incelemek isteyebilirsin. Venüs, seni cesaretlendiriyor ve adeta 'sınırlarını aş, büyü' diye fısıldıyor. Atacağın cesur ve kararlı adımlar ise seni uzun vadede kalıcı kazançlara ve saygınlığa ulaştıracaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise belki de uzak mesafeli bir ilişki ya da farklı bir kültürden biriyle yaşanacak bir çekim öne çıkabilir. Kalbini uzaklara kaptırıp özlem dolu geçen günlere ve heyecanlı kavuşmalara hazır mısın? Tabii eğer bir ilişkin varsa, rutin hayatın dışına çıkmak ve belki de spontane bir hafta sonu planı yapmak sana iyi gelebilir. Şu anda hayatın keşif dolu yanlarına odaklanıyorsun, yani aşkta da macera peşinde koşmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…