Akaryakıt Fiyatlarında Eşel Mobil Sistemine Geçildiği Resmi Gazete’de Yer Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 00:17

Körfez ülkelerinde yaşananlar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına büyük miktarlarda zam geleceği iddia edilmişti. Resmi Gazete’de yer alan karar ile eşel mobil sistemine geçildi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar azalarak uygulanacak.

Akaryakıt zamları araç sahiplerine yansıtılmayacak.

Eşel mobil sistemine geçiş kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar azalarak uygulanacak.

Resmi Gazete'de yer alan karar.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanarak pompa satış fiyatına yansımasını engellemeye yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatında küresel nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artış olacağında, ÖTV aynı tutarda indirilerek pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacağı dönemde de ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi, 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde kaldırılmıştı.

