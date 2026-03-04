Akaryakıt Fiyatlarında Eşel Mobil Sistemine Geçildiği Resmi Gazete’de Yer Aldı
Körfez ülkelerinde yaşananlar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına büyük miktarlarda zam geleceği iddia edilmişti. Resmi Gazete’de yer alan karar ile eşel mobil sistemine geçildi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar azalarak uygulanacak.
Akaryakıt zamları araç sahiplerine yansıtılmayacak.
Resmi Gazete'de yer alan karar.
Eşel mobil sistemi nedir?
