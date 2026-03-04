6 Yıl Sonra Geri Dönen Filozof Atakan Yeni Planını Açıkladı
10 yaşındayken “5 ayda 250 kitap okudum” sözleriyle gündem olan Filozof Atakan yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Son haliyle sosyal medyada çok konuşulan Atakan Kayalar, yeni bir video paylaşarak yakında düzenli içerikler üreteceğini duyurdu.
İşte detaylar…
Henüz 10 yaşındayken felsefeye olan ilgisiyle dikkat çeken Atakan Kayalar, “5 ayda 250 kitap okudum” sözleriyle Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
Filozof Atakan, son olarak yeni bir video yayınlayarak yeniden içerik üretmeye başlayacağını duyurdu. Kayalar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
