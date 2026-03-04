onedio
6 Yıl Sonra Geri Dönen Filozof Atakan Yeni Planını Açıkladı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2026 - 08:54

10 yaşındayken “5 ayda 250 kitap okudum” sözleriyle gündem olan Filozof Atakan yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Son haliyle sosyal medyada çok konuşulan Atakan Kayalar, yeni bir video paylaşarak yakında düzenli içerikler üreteceğini duyurdu. 

İşte detaylar…

Henüz 10 yaşındayken felsefeye olan ilgisiyle dikkat çeken Atakan Kayalar, “5 ayda 250 kitap okudum” sözleriyle Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Kısa sürede “Filozof Atakan” olarak anılmaya başlayan Kayalar, o dönem verdiği röportajlar ve kitaplara olan ilgisiyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştı.

Aradan geçen yılların ardından Kayalar yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu. Uzun saçları ve değişen görünümüyle dikkat çeken Filozof Atakan’ın son haline yorum yağmıştı.

Kaçıranlar için:

Filozof Atakan, son olarak yeni bir video yayınlayarak yeniden içerik üretmeye başlayacağını duyurdu. Kayalar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba değerli arkadaşlar. 6 yıl süren uzun bir aranın adından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üretmeyi planlıyorum ve bu içerikleri bu hesap üzerinden paylaşacağım. Sosyal medya platformlarında bu hesap dışında bir hesabım daha yok. Dikkatinizi ayırdığınız için teşekkürler.”

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Yorum Yazın