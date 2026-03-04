6 Yıl Sonra Geri Dönen Filozof Atakan Yeni Planını Açıkladı

Kısa sürede “Filozof Atakan” olarak anılmaya başlayan Kayalar, o dönem verdiği röportajlar ve kitaplara olan ilgisiyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştı.

Aradan geçen yılların ardından Kayalar yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu. Uzun saçları ve değişen görünümüyle dikkat çeken Filozof Atakan’ın son haline yorum yağmıştı.