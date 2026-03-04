Kahvesini Seramik Kupada İçenler Dikkat! Bir Kardiyolog Ağır Metal Riskine Karşı Uyardı

Mutfakta kullandığımız ürünlerin sağlıklı maddelerden üretilmiş olması çok önemli. Özellikle sıcak yiyecekler tükettiğimiz kaplara daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ısı zararlı maddelerin gıdalara geçişini kolaylaştırabiliyor. Peki her gün kahvelerimizi tükettiğimiz seramik kupalar sağlıklı mı?

Prof. Dr. Muhammed Keskin seramik kupalarda bizi bekleyen görünmez tehlikeye karşı uyardı. 'Hemen mutfağa gidin ve bardaklarınızı kontrol edin. Çizik varsa ya vedalaşın ya da banyoda diş fırçalık olarak kullanın!' diyen Keskin, seramik kupaların her koşulda sağlıklı olduğunu düşünenleri aydınlattı.