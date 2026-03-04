onedio
Kahvesini Seramik Kupada İçenler Dikkat! Bir Kardiyolog Ağır Metal Riskine Karşı Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
04.03.2026 - 09:02

Mutfakta kullandığımız ürünlerin sağlıklı maddelerden üretilmiş olması çok önemli. Özellikle sıcak yiyecekler tükettiğimiz kaplara daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ısı zararlı maddelerin gıdalara geçişini kolaylaştırabiliyor. Peki her gün kahvelerimizi tükettiğimiz seramik kupalar sağlıklı mı?

Prof. Dr. Muhammed Keskin seramik kupalarda bizi bekleyen görünmez tehlikeye karşı uyardı. 'Hemen mutfağa gidin ve bardaklarınızı kontrol edin. Çizik varsa ya vedalaşın ya da banyoda diş fırçalık olarak kullanın!' diyen Keskin, seramik kupaların her koşulda sağlıklı olduğunu düşünenleri aydınlattı.

Peki bardaklar için en sağlıklı materyal hangisi?

Sağlık ve uzun ömürlülük açısından uzmanların ve materyal biliminin üzerinde birleştiği en güvenilir seçenek cam bardaklardır. Cam, gözeneksiz bir yapıya sahiptir; içindeki içecekle kimyasal etkileşime girmez ve tadını değiştirmez. Seramiklerdeki gibi iç yüzeyinde ağır metal salınımına neden olacak bir kaplama (sır) bulunmaz; dolayısıyla çizilse bile zehirli madde sızdırmaz. Bakteri birikimine izin vermez ve bulaşık makinesinde yüksek ısılarda bile yapısı bozulmadan yıllarca kullanılabilir.

