Bir Yayıncı Canlı Yayında Takipçilerine "Lazım Olur Diye" F-16 Jeti Kaldırmayı Öğretti

Bir Yayıncı Canlı Yayında Takipçilerine "Lazım Olur Diye" F-16 Jeti Kaldırmayı Öğretti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2026 - 20:58

Hangi bilginin ne zaman lazım olacağı belli olmayabiliyor. Hele son günlerde iyice karışan Orta Doğu gibi bir coğrafyada yaşıyorsanız elinizden pek çok işin gelmesi gerekebiliyor. Aloske Gang isimli bir yayıncı da takipçilerine 'lazım olur' gerekçesiyle bir F-16 jetinin nasıl kalkışa hazır hale getirileceğini gösterdi.

Yayıncı F-16 kaldırma tarifini şu sözlerle anlattı.

Yayıncı F-16 kaldırma tarifini şu sözlerle anlattı.

'Baştan anlatıyorum. İyi izleyin yeni gelenler. Bir dakikada F-16 savaş uçağı nasıl kaldırılır? Elektriği verdim, motorlara güç verdim. RPM’in 20 olmasını bekliyoruz. Not al, 20 oldu.

Gaz kolunu ileri alıyoruz. Kanopiyi kapatalım, ses yapıyor. Kanopiyi kapattık, kilitledik. Aviyoniklere güç veriyoruz. Stored’a çekiyoruz align’ı (hizalamayı). Radarı alta çekiyoruz, VSR’ı açıyoruz. HUD parlaklığını açıyoruz. Not al, not! HUD parlaklığını açtık.

INS hizalanması sona gelecek, 'ready' yanıp sönecek, sonra HUD’daki 'align' yanıp sönecek. Onu bekleyeceğiz. O sırada karşı tedbirleri açabiliriz. Tamam. Işıklarımızı açalım. Master’ı normal'e çekeceğiz, o da tamam. Sonra radar altına elektrik vereceğiz.

Yandı söndü. Navigasyona çektik. Hayırlı yolculuklar, şu an uçak hazır. Taksiye başlıyorum.'

