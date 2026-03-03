onedio
Ölümüyle Meksika’yı Karıştıran Kartel Lideri Altın Tabutla Gömüldü

Meksika
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.03.2026 - 21:44

Meksika’daki iki büyük suç çetesinden biri olan CJNG’nin lideri Nemesio Ruben Oseguera Cervantes (El Mencho), geçtiğimiz günlerde Meksika polisinin ABD destekli operasyonunda hayatını kaybetmişti. El Mencho’nun ölümü sonrasında ülke genelinde olaylar çıkmıştı. Kartel liderinin cenaze töreni de geçtiğimiz günlerde gizlilik içinde yapıldı. El Mencho’nun altın tabutla gömüldüğü ortaya çıktı.

Meksika’nın yeni nesil suç örgütlerinden CJNG’nin lideri “El Mencho” Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, geçtiğimiz günlerde öldürülmüştü.

Kartel liderinin öldürülmesi sonrasında ülke genelinde olaylar çıkmış ve 70’ten fazla kişi hayatını kaybetmişti. El Mencho’nun cenaze töreni de gizlilik içinde yapıldı.

Çeteye adını veren Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara’nın Zapopan bölgesinde düzenlenen törende devasa çelenkler ve askerlerin yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

Öldürülen kartel lideri, altın bir tabut içinde toprağa verildi.

