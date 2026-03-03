Ölümüyle Meksika’yı Karıştıran Kartel Lideri Altın Tabutla Gömüldü
Meksika’daki iki büyük suç çetesinden biri olan CJNG’nin lideri Nemesio Ruben Oseguera Cervantes (El Mencho), geçtiğimiz günlerde Meksika polisinin ABD destekli operasyonunda hayatını kaybetmişti. El Mencho’nun ölümü sonrasında ülke genelinde olaylar çıkmıştı. Kartel liderinin cenaze töreni de geçtiğimiz günlerde gizlilik içinde yapıldı. El Mencho’nun altın tabutla gömüldüğü ortaya çıktı.
Meksika’nın yeni nesil suç örgütlerinden CJNG’nin lideri “El Mencho” Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, geçtiğimiz günlerde öldürülmüştü.
