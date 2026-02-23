Ölümüyle Meksika’yı Karıştıran Kartel Lideri: Polis Memurluğundan Milyar Dolarlık Kartel Liderliğine!

ABD’ye yasaklı madde kaçıran kartel, aynı zamanda insan kaçakçılığı, silah ticareti, haraç toplama, kara para aklama gibi çok sayıda suç faaliyetine de karıştı.

Kartel lideri ve yakın çevresi hakkında ABD’de birçok dava açıldı. ABD son olarak “El Mencho” için 15 milyon dolarlık ödül koydu. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, CJNG kartelini “yabancı terör örgütü” olarak ilan etti.

Meksika ordusunun operasyonu ile öldürülen kartel liderinin kişisel servetinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.