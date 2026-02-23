onedio
Haberler
Gündem
Ölümüyle Meksika’yı Karıştıran Kartel Lideri: Polis Memurluğundan Milyar Dolarlık Kartel Liderliğine!

Meksika
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2026 - 09:12

Meksika’nın iki büyük kartelinden biri olan CJNG’nin lideri Nemesio Ruben Oseguera Cervantes (El Mencho), ABD’nin de destek verdiği Meksika Ordusu’nun operasyonu ile saklandığı lüks evinde yakalanarak öldürüldü. Kartel liderinin öldürülmesi sonrasında kartel üyeleri ülkeyi adeta ateşe verdi. Havaalanına baskın yapıldı, yollarda araçlar yakıldı. Daha önce polis memuru olan El Mencho’nun yakalanması için ABD 15 milyon dolarlık ödül koymuştu. Polis memurluğundan milyar dolarlık kartel liderliğine yükselen El Mencho’nun hayatı…

“El Mencho” olarak bilinen Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, 1966 yılında Meksika’nın Michoacan kentinde dünyaya geldi.

Gençliğinde doğduğu kentin polis teşkilatına katılan ve bir dönem polis memuru olan “El Mencho”, göç ettiği ABD’de yasaklı madde nedeniyle tutuklandı ve sonrasında sınır dışı edildi.

“El Mencho”, Meksika’ya dönerek daha sonra Sinaloa Karteli ile birlikte ülkenin ikinci büyük karteli olan Jalisco New Generation Cartel’i (CJNG) kurdu.

CJNG, yeni nesil kartel olarak ün kazandı. Kartel özellikle askeri birliklere benzeyen örgütlenmesi ile dikkat çekti.

Milyar dolarlık karteli yönetmeye başladı.

ABD’ye yasaklı madde kaçıran kartel, aynı zamanda insan kaçakçılığı, silah ticareti, haraç toplama, kara para aklama gibi çok sayıda suç faaliyetine de karıştı.

Kartel lideri ve yakın çevresi hakkında ABD’de birçok dava açıldı. ABD son olarak “El Mencho” için 15 milyon dolarlık ödül koydu. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, CJNG kartelini “yabancı terör örgütü” olarak ilan etti.

Meksika ordusunun operasyonu ile öldürülen kartel liderinin kişisel servetinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

CJNG, polisle olduğu kadar rakibi Sinaloa Karteli ile de çatıştı.

CJNG başlarda Sinaloa Karteli’ne bağlı olsa da kartelin lideri El Chapo’nun tutuklanması ve ABD’de hapsedilmesi sonrasında oluşan boşluktan yararlanarak kendi başına hareket etmeye başladı.

CJNG daha çok Meksika’nın turistik bölgelerinde örgütlendi. Kartel üyelerinin ağır silahlı görüntüleri, sosyal medya propagandaları ve yerel güçlere baskı gibi taktikleri ile hızla genişleyen CJNG kartelinin, toplam 20 milyar dolardan fazla yasaklı madde ticareti yaptığı tahmin ediliyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
