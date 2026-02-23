Ölümüyle Meksika’yı Karıştıran Kartel Lideri: Polis Memurluğundan Milyar Dolarlık Kartel Liderliğine!
Meksika’nın iki büyük kartelinden biri olan CJNG’nin lideri Nemesio Ruben Oseguera Cervantes (El Mencho), ABD’nin de destek verdiği Meksika Ordusu’nun operasyonu ile saklandığı lüks evinde yakalanarak öldürüldü. Kartel liderinin öldürülmesi sonrasında kartel üyeleri ülkeyi adeta ateşe verdi. Havaalanına baskın yapıldı, yollarda araçlar yakıldı. Daha önce polis memuru olan El Mencho’nun yakalanması için ABD 15 milyon dolarlık ödül koymuştu. Polis memurluğundan milyar dolarlık kartel liderliğine yükselen El Mencho’nun hayatı…
“El Mencho” olarak bilinen Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, 1966 yılında Meksika’nın Michoacan kentinde dünyaya geldi.
Milyar dolarlık karteli yönetmeye başladı.
CJNG, polisle olduğu kadar rakibi Sinaloa Karteli ile de çatıştı.
