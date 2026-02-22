onedio
Meksika'ya Tatile Giden Cüneyt Özdemir Mahsur Kaldığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 21:30

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir Meksika'ya tatile geldiğini ve kartel ile ordu çatışması arasında mahsur kaldığını açıkladı. Özdemir otelden çıkamadıklarını aktardı.

Cüneyt Özdemir, X'ten yaptığı paylaşımda Meksika'ya tatile geldiğini ancak kartel ve ordu arasındaki çatışma sebebiyle otelde mahsur kaldığını açıkladı.

Cüneyt Özdemir, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

'3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda...

Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz.'

