Baraj Tamamen Dolunca Su Tahliyesine Karar Verildi: Valilikten Vatandaşlara Uyarı

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 22:12

Diyarbakır Valiliği, kentte son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında Devegeçidi Barajı’nda su seviyesinin yükseldiğini ve kontrollü su tahliyesi yapılacağını açıkladı. Valilik, vatandaşların nehir yatağına girmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır’da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlar adeta bayram etti.

Valilik, sulama amaçlı kullanılan Devegeçidi Barajı’nda da su seviyesinin kritik düzeye yükseldiğini ve bu sebeple kontrollü su tahliyesi yapılacağını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği’nin açıklaması şu şekilde:

'Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışların yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara gelen yüksek akım durumlarında zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir.

İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı inşa edilmiş olan Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Diğer barajlarımızda da su seviyelerinin durumuna göre gerekli görülmesi halinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir.

Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla; nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki yurttaşların yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda tarım arazisi, bağ-bahçe, geçici barınak gibi yerlerin tedbir alması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
