"Kerem Aktürkoğlu Transferi Nedeniyle UEFA Ceza Verecek" İddiaları Sonrasında Hakan Safi’den Açıklama

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetiminde yer alan ve Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli rol oynayan Hakan Safi, iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Instagram hesabından açıklamada bulunan Hakan Safi’nin açıklaması şu şekilde:

'Fenerbahçe'mizin ve milli takımımızın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun kulübümüze transfer süreci hakkında bugüne kadar hem geleneksel hem de sosyal medya üzerinden farklı ajandalar ve kişisel çıkarlar gözetilerek yapılan mesnetsiz haberleri yakından takip etmekteyim.

Özellikle son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı şekilde 'Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı' iddiası ile ortaya atarak kaos ortamı yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri de camiamızın bir kenara not ettiğini bilmekteyim.

İlgili süreç şahsım gözetiminde; hukuka uygun şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren kulübümüzde ve Dünya Kupası yolundaki milli takımımızda önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir.'