"Kerem Aktürkoğlu Transferi Nedeniyle UEFA Ceza Verecek" İddiaları Sonrasında Hakan Safi’den Açıklama

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 20:02

Fenerbahçe’nin sezon başında Benfica’dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu transferi için UEFA’nın kulüpten savunma istediği iddia edilmişti. Ali Koç yönetiminde yer alan ve Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli rol oynayan Hakan Safi’den iddialar üzerine açıklama geldi. Safi, UEFA’nın incelemesinin rutin bir inceleme olduğunu ve ceza iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na iki ayrı sözleşme yaptığı iddia edilmiş ve bu sebeple UEFA’nın inceleme başlattığı basında yer almıştı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetiminde yer alan ve Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli rol oynayan Hakan Safi, iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Instagram hesabından açıklamada bulunan Hakan Safi’nin açıklaması şu şekilde:

'Fenerbahçe'mizin ve milli takımımızın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun kulübümüze transfer süreci hakkında bugüne kadar hem geleneksel hem de sosyal medya üzerinden farklı ajandalar ve kişisel çıkarlar gözetilerek yapılan mesnetsiz haberleri yakından takip etmekteyim.

Özellikle son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı şekilde 'Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı' iddiası ile ortaya atarak kaos ortamı yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri de camiamızın bir kenara not ettiğini bilmekteyim.

İlgili süreç şahsım gözetiminde; hukuka uygun şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren kulübümüzde ve Dünya Kupası yolundaki milli takımımızda önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
