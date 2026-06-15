Çinli Otomobil Firması Portekiz’in Dünya Kupası’nda Atacağı Her Gol İçin Ücretsiz Araba Verecek
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Dünya elektrikli araç piyasasını domine eden Çinli otomobil firmalarından biri olan Changan, Dünya Kupası’nda yer alan Portekiz Milli Takımı’nın sponsorlarından biri olarak dikkat çekiyor. Firma, Çin’de ilginç bir kampanya başlattı. Şirket, Portekiz’in atacağı her gol için Deepal marka elektrikli araç hediye edecek.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Son yıllarda Çin’de pazar payını artırmayı hedefleyen Changan isimli otomobil firması, Dünya Kupası için yeni bir kampanya başlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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