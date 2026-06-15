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Çinli Otomobil Firması Portekiz’in Dünya Kupası’nda Atacağı Her Gol İçin Ücretsiz Araba Verecek

etiket Çinli Otomobil Firması Portekiz’in Dünya Kupası’nda Atacağı Her Gol İçin Ücretsiz Araba Verecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2026 - 16:04
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Dünya elektrikli araç piyasasını domine eden Çinli otomobil firmalarından biri olan Changan, Dünya Kupası’nda yer alan Portekiz Milli Takımı’nın sponsorlarından biri olarak dikkat çekiyor. Firma, Çin’de ilginç bir kampanya başlattı. Şirket, Portekiz’in atacağı her gol için Deepal marka elektrikli araç hediye edecek.

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Son yıllarda Çin’de pazar payını artırmayı hedefleyen Changan isimli otomobil firması, Dünya Kupası için yeni bir kampanya başlattı.

Son yıllarda Çin’de pazar payını artırmayı hedefleyen Changan isimli otomobil firması, Dünya Kupası için yeni bir kampanya başlattı.

Portekiz Milli Takımı’nın resmi sponsorlarından olan Changan, Ronaldo ve arkadaşlarının Dünya Kupası’nda atacağı her gol için bir kişiye Deepal marka elektrikli otomobil hediye edecek. 

Portekiz’in seri penaltı atışlarındaki golleri ise kampanyaya dâhil edilmeyecek.

Dünya Kupası’nda henüz maça çıkmayan Portekiz, ilk maçını 17 Haziran’da Demokratik Kongo ile yapacak. 23 Haziran’da Özbekistan ile oynayacak olan Portekiz, gruptaki son maçında ise Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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