Çinli Otomobil Firması Portekiz’in Dünya Kupası’nda Atacağı Her Gol İçin Ücretsiz Araba Verecek

Portekiz Milli Takımı’nın resmi sponsorlarından olan Changan, Ronaldo ve arkadaşlarının Dünya Kupası’nda atacağı her gol için bir kişiye Deepal marka elektrikli otomobil hediye edecek.

Portekiz’in seri penaltı atışlarındaki golleri ise kampanyaya dâhil edilmeyecek.

Dünya Kupası’nda henüz maça çıkmayan Portekiz, ilk maçını 17 Haziran’da Demokratik Kongo ile yapacak. 23 Haziran’da Özbekistan ile oynayacak olan Portekiz, gruptaki son maçında ise Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.