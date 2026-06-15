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Fatih Terim’in Yeni Adresi YouTube Oldu: “Herkes ‘Hayda’ Diyecek”

etiket Fatih Terim’in Yeni Adresi YouTube Oldu: “Herkes ‘Hayda’ Diyecek”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2026 - 11:09
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Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsanelerinden Fatih Terim, YouTube kanalından 2026 Dünya Kupası’nı yorumlamaya başladı. Türkiye’nin Avustralya’ya kaybetmesi sonrasındaki eleştiriler için “Öldürmeyin” diyen Terim, futbolda doğru bilinen yanlışları da anlatacağını ve duyanların “Hayda” diyeceğini söyledi.

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Fatih Terim’in YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalar, futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Fatih Terim’in YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalar, futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Futbolla ilgili içeriklerinin devam edeceğini söyleyen Terim, “Bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım, dinleyenler ‘Allah Allah’ diyecekler. Bazen de doğru bilinen yanlışları anlatacağım, bu sefer ‘Hayda’ denecek. Bu platformda çok şey yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek konuşacağım. Ay, güneş, gerçek hep çıkar.” ifadelerini kullandı.

“Bizde tanısı olmayan bir hastalık var”

“Bizde tanısı olmayan bir hastalık var”

Fatih Terim, Avustralya yenilgisi sonrasında Montella ve milli futbolculara yapılan eleştirileri de abartmamak gerektiğini söyledi.

Bizde şöyle bir hastalık var; tanısı olmayan bir hastalık bu: ‘Yanlış takım çıktı, hâlâ değiştirmiyor, görmüyor musun, o oyuncu girmezdi, geç girdi, erken müdahale etmedi...’ Halkımızdan ricam; ya lütfen, hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani! Bizim gibi kimse yaşamıyor futbolu. Hocaya, federasyona, oyunculara... Hepsi bizim parçamız. Üzülmeyi de sevinmeyi de hesap sormayı da turnuva sonrasına bırakalım.

“Gruptan çıkma şansımız hala çok yüksek”

“Gruptan çıkma şansımız hala çok yüksek”

Milli takımın hala gruptan çıkma şansının çok yüksek olduğunu, kendi döneminden örnek vererek hatırlatan Terim, “Bu maç bitti. Herkes bilmelidir ki biten her şey, başlayan başka bir şeydir. Euro 2008’de de Portekiz’e 2-0 yenilerek başladık. Sonra finalden 1 maç eksik oynadık (yarı final). Önümüzde 2 maç var, mesele iddiayı son maça kadar taşımak. Bana göre 1 galibiyet de gruptan götürür gibi.” diyerek umut aşılayan sözlerle açıklamasını noktaladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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