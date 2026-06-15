Fatih Terim’in Yeni Adresi YouTube Oldu: “Herkes ‘Hayda’ Diyecek”
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Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsanelerinden Fatih Terim, YouTube kanalından 2026 Dünya Kupası’nı yorumlamaya başladı. Türkiye’nin Avustralya’ya kaybetmesi sonrasındaki eleştiriler için “Öldürmeyin” diyen Terim, futbolda doğru bilinen yanlışları da anlatacağını ve duyanların “Hayda” diyeceğini söyledi.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Fatih Terim’in YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalar, futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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