Fatih Terim’in Yeni Adresi YouTube Oldu: “Herkes ‘Hayda’ Diyecek”

Fatih Terim, Avustralya yenilgisi sonrasında Montella ve milli futbolculara yapılan eleştirileri de abartmamak gerektiğini söyledi.

“Bizde şöyle bir hastalık var; tanısı olmayan bir hastalık bu: ‘Yanlış takım çıktı, hâlâ değiştirmiyor, görmüyor musun, o oyuncu girmezdi, geç girdi, erken müdahale etmedi...’ Halkımızdan ricam; ya lütfen, hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani! Bizim gibi kimse yaşamıyor futbolu. Hocaya, federasyona, oyunculara... Hepsi bizim parçamız. Üzülmeyi de sevinmeyi de hesap sormayı da turnuva sonrasına bırakalım.”