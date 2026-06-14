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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 23:46
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Dünya Kupası'nda maç günleri ilerledikçe heyecan da artıyor. Milli takımımız kötü bir başlangıç yapsa da iki maç daha var. 

Diğer gruplarda ise henüz ilk maçlar tamamlandı. 

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar olacak? Hangi gruplarda liderlik yarışı verilecek?

İşte günün programı...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
26 Haziran 05:00
TUR TUR
-
USA USA
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Gece iki maç bizi bekliyor.

Gece iki maç bizi bekliyor.

Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 yendiği maçta grubun diğer iki takımı bu gece 02.00'de karşı karşıya geliyor. 

Fildişi Sahili ile Ekvador, Almanya'nın ardından ilk galibiyetlerine ulaşmak istiyorlar. 

F Grubu'nda ise ilk maç Hollanda ve Japonya arasında oynandı. İkinci maç ise gece 05.00'te İsveç ve Tunus arasında oynanacak.

Akşam saatlerinde de iki maç var.

Akşam saatlerinde de iki maç var.

İlk olarak 19.00'da İspanya, Yeşil Burun Adaları ile perdeyi açıyor. İkinci maç ise 22.00'de oynanacak. Belçika, Salah'lı Mısır ile oynayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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