2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Dünya Kupası'nda maç günleri ilerledikçe heyecan da artıyor. Milli takımımız kötü bir başlangıç yapsa da iki maç daha var.

Diğer gruplarda ise henüz ilk maçlar tamamlandı.

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar olacak? Hangi gruplarda liderlik yarışı verilecek?

İşte günün programı...