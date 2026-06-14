2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Dünya Kupası'nda maç günleri ilerledikçe heyecan da artıyor. Milli takımımız kötü bir başlangıç yapsa da iki maç daha var.
Diğer gruplarda ise henüz ilk maçlar tamamlandı.
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar olacak? Hangi gruplarda liderlik yarışı verilecek?
İşte günün programı...
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
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3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Gece iki maç bizi bekliyor.
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Akşam saatlerinde de iki maç var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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